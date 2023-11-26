https://sputniknews.com.tr/20231126/yuksek-kar-vaadiyle-vatandasi-14-milyon-lira-dolandiran-supheli-yakalandi-1077798978.html
Yüksek kar vaadiyle vatandaşı 14 milyon lira dolandıran şüpheli yakalandı
Yüksek kar vaadiyle vatandaşı 14 milyon lira dolandıran şüpheli yakalandı
Kayseri'de internet bankacılığı üzerinden yüksek kar vaadiyle 18 kişiyi yaklaşık 14 milyon TL dolandırdığı tespit edilen şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş... 26.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-26T17:23+0300
2023-11-26T17:23+0300
2023-11-26T17:23+0300
türkiye
dolandırıcılık
kar
kayseri il emniyet müdürlüğü
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Kayseri'de ikamet eden, 2022 ile 2023 yılları arasında internet bankacılığı üzerinden altın yatırımı yaptığı, yüklü miktarda yatırım yaptığı için alım ve satımlarda makas aralığının düşük olduğu, bu nedenle de kar oranının yüksek olduğunu söyleyerek vatandaşları dolandıran şüpheli yakalandı. 18 ayrı vatandaştan toplam değeri yaklaşık 14 milyon TL olan döviz, altın ve araçları alarak geri deme yapmayarak dolandırdığı tespit edilen A.S., Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.S., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231124/dolandirildigini-iddia-eden-arda-turanin-esi-aslihan-dogandan-ilk-aciklama-1077736166.html
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dolandırıcılık, kar, kayseri il emniyet müdürlüğü
dolandırıcılık, kar, kayseri il emniyet müdürlüğü
Yüksek kar vaadiyle vatandaşı 14 milyon lira dolandıran şüpheli yakalandı
Kayseri'de internet bankacılığı üzerinden yüksek kar vaadiyle 18 kişiyi yaklaşık 14 milyon TL dolandırdığı tespit edilen şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Kayseri'de ikamet eden, 2022 ile 2023 yılları arasında internet bankacılığı üzerinden altın yatırımı yaptığı, yüklü miktarda yatırım yaptığı için alım ve satımlarda makas aralığının düşük olduğu, bu nedenle de kar oranının yüksek olduğunu söyleyerek vatandaşları dolandıran şüpheli yakalandı.
18 ayrı vatandaştan toplam değeri yaklaşık 14 milyon TL olan döviz, altın ve araçları alarak geri deme yapmayarak dolandırdığı tespit edilen A.S., Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.S., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.