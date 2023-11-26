https://sputniknews.com.tr/20231126/yuksek-kar-vaadiyle-vatandasi-14-milyon-lira-dolandiran-supheli-yakalandi-1077798978.html

Yüksek kar vaadiyle vatandaşı 14 milyon lira dolandıran şüpheli yakalandı

Yüksek kar vaadiyle vatandaşı 14 milyon lira dolandıran şüpheli yakalandı

Kayseri'de internet bankacılığı üzerinden yüksek kar vaadiyle 18 kişiyi yaklaşık 14 milyon TL dolandırdığı tespit edilen şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş... 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T17:23+0300

2023-11-26T17:23+0300

2023-11-26T17:23+0300

türkiye

dolandırıcılık

kar

kayseri il emniyet müdürlüğü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1a/1077798683_0:8:3613:2040_1920x0_80_0_0_f8dc2f299056433c893a476890d3c500.jpg

Kayseri'de ikamet eden, 2022 ile 2023 yılları arasında internet bankacılığı üzerinden altın yatırımı yaptığı, yüklü miktarda yatırım yaptığı için alım ve satımlarda makas aralığının düşük olduğu, bu nedenle de kar oranının yüksek olduğunu söyleyerek vatandaşları dolandıran şüpheli yakalandı. 18 ayrı vatandaştan toplam değeri yaklaşık 14 milyon TL olan döviz, altın ve araçları alarak geri deme yapmayarak dolandırdığı tespit edilen A.S., Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.S., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231124/dolandirildigini-iddia-eden-arda-turanin-esi-aslihan-dogandan-ilk-aciklama-1077736166.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolandırıcılık, kar, kayseri il emniyet müdürlüğü