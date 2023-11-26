https://sputniknews.com.tr/20231126/rusya-savunma-bakani-soygu-kgao-birlesik-hava-savunma-sistemi-neredeyse-hazir-1077796126.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: KGAÖ birleşik hava savunma sistemi neredeyse hazır
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: KGAÖ birleşik hava savunma sistemi neredeyse hazır
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) katılan ülkelerin birleşik hava savunma sisteminin neredeyse hazır olduğunu... 26.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-26T15:25+0300
2023-11-26T15:25+0300
2023-11-26T15:25+0300
dünya
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
rusya
rusya savunma bakanlığı
sergey şoygu
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
hava savunma sistemi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/01/1076964790_0:203:2917:1844_1920x0_80_0_0_0ed190a5e96b117b59c62e9eb8d03bb5.jpg
Rus devlet kanalı Rossiya 1 muhabiri Pavel Zarubin’e konuşan Şoygu, açıklamasında, KGAÖ ülkeleriyle hava savunma sisteminin ikili düzeyde oluşturulduğunu kaydederken, “Üye her devletle hava savunma sistemleri anlaşmalarımız var. Bu devletler arasında Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve doğal olarak Belarus yer alıyor” dedi.Rusya Savunma Bakanı, tüm sistemlerin ‘donanımlı ve çalışır halde’ olduğuna vurgu yaparken, bu sistemi savaş koşullarında tutmak için KGAÖ ülkeleriyle periyodik olarak tatbikatlar yapıldığını hatırlattı.Bağımsız Devletler Topluluğu’nda (BDT) zaten birleşik bir hava savunma sistemi olduğunu kaydeden Şoygu, ardından KGAÖ üyeleriyle de bu sistemin oluşturulduğuna dikkat çekerek, “Yazılı ek anlaşmalar gerekirse bunu da yapabiliriz. Ancak KGAÖ üyesi ülkelerin her biriyle anlaşmamız olduğu dikkate alındığında, örgütün birleşik bir hava savunma sistemine sahip olduğunu şimdiden söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.Rusya’nın da üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ı kapsıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231123/kgao-liderleri-minskte-kriz-durumuna-mudahale-sistemi-ile-ilgili-karara-imza-atti-1077722828.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/01/1076964790_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_905f760994b208089d0d89d92fa06b04.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), rusya, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, bağımsız devletler topluluğu (bdt), hava savunma sistemi
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), rusya, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, bağımsız devletler topluluğu (bdt), hava savunma sistemi
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: KGAÖ birleşik hava savunma sistemi neredeyse hazır
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) katılan ülkelerin birleşik hava savunma sisteminin neredeyse hazır olduğunu belirtirken, örgüte üye her devletle ikili anlaşmalar bulunduğunu hatırlattı.
Rus devlet kanalı Rossiya 1 muhabiri Pavel Zarubin’e konuşan Şoygu
, açıklamasında, KGAÖ
ülkeleriyle hava savunma sisteminin ikili düzeyde oluşturulduğunu kaydederken, “Üye her devletle hava savunma sistemleri anlaşmalarımız var. Bu devletler arasında Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve doğal olarak Belarus yer alıyor
” dedi.
Rusya Savunma Bakanı, tüm sistemlerin ‘donanımlı ve çalışır halde’ olduğuna vurgu yaparken, bu sistemi savaş koşullarında tutmak için KGAÖ ülkeleriyle periyodik olarak tatbikatlar yapıldığını hatırlattı.
Bağımsız Devletler Topluluğu’nda (BDT) zaten birleşik bir hava savunma sistemi olduğunu kaydeden Şoygu, ardından KGAÖ üyeleriyle de bu sistemin oluşturulduğuna dikkat çekerek, “Yazılı ek anlaşmalar gerekirse bunu da yapabiliriz. Ancak KGAÖ üyesi ülkelerin her biriyle anlaşmamız olduğu dikkate alındığında, örgütün birleşik bir hava savunma sistemine sahip olduğunu şimdiden söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın da üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Ermenistan, Belarus
, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ı kapsıyor.