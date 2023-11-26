https://sputniknews.com.tr/20231126/rusya-savunma-bakani-soygu-kgao-birlesik-hava-savunma-sistemi-neredeyse-hazir-1077796126.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: KGAÖ birleşik hava savunma sistemi neredeyse hazır

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: KGAÖ birleşik hava savunma sistemi neredeyse hazır

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) katılan ülkelerin birleşik hava savunma sisteminin neredeyse hazır olduğunu... 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T15:25+0300

2023-11-26T15:25+0300

2023-11-26T15:25+0300

dünya

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

rusya

rusya savunma bakanlığı

sergey şoygu

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

hava savunma sistemi

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Rus devlet kanalı Rossiya 1 muhabiri Pavel Zarubin’e konuşan Şoygu, açıklamasında, KGAÖ ülkeleriyle hava savunma sisteminin ikili düzeyde oluşturulduğunu kaydederken, “Üye her devletle hava savunma sistemleri anlaşmalarımız var. Bu devletler arasında Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve doğal olarak Belarus yer alıyor” dedi.Rusya Savunma Bakanı, tüm sistemlerin ‘donanımlı ve çalışır halde’ olduğuna vurgu yaparken, bu sistemi savaş koşullarında tutmak için KGAÖ ülkeleriyle periyodik olarak tatbikatlar yapıldığını hatırlattı.Bağımsız Devletler Topluluğu’nda (BDT) zaten birleşik bir hava savunma sistemi olduğunu kaydeden Şoygu, ardından KGAÖ üyeleriyle de bu sistemin oluşturulduğuna dikkat çekerek, “Yazılı ek anlaşmalar gerekirse bunu da yapabiliriz. Ancak KGAÖ üyesi ülkelerin her biriyle anlaşmamız olduğu dikkate alındığında, örgütün birleşik bir hava savunma sistemine sahip olduğunu şimdiden söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.Rusya’nın da üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ı kapsıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231123/kgao-liderleri-minskte-kriz-durumuna-mudahale-sistemi-ile-ilgili-karara-imza-atti-1077722828.html

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kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), rusya, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, bağımsız devletler topluluğu (bdt), hava savunma sistemi