Özel: CHP’li belediye başkanlarına oy verenler, emeğinin karşılığını ağaç ve oksijen olarak aldılar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partinin 81 il başkanı, İBB tarafından yeniden canlandırılan "Büyükdere Atatürk Fidanlığı"nın açılış törenine katıldı. CHP Genel Başkanı sıfatıyla ilk kez bir açılış törenine katıldığını belirten Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü: Özel, 81 il başkanının bu açılışa katılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, yerel seçimlerde daha önce kendilerine oy verenlerin, "Yine vereyim. İyi ki vermişim ki, mesela bu alana villa yapmadılar, AVM yapmadılar, fidanlık yaptılar. Helali hoş olsun" diyeceklerini söyledi.CHP lider açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:İBB ve 14 ilçe belediyesini sadece CHP'lilerin oylarıyla değil İstanbul ittifakıyla kazandıklarını anımsatan Özel, şunları kaydetti:
CHP lideri Özgür Özel, "CHP’li belediye başkanlarına oy verenler, verdikleri emeğin karşılığını beton olarak, kötü ve çarpık yapılaşma olarak değil, 4 bin 100’ün üzerinde park olarak, ağaç ve oksijen olarak geri aldılar" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partinin 81 il başkanı, İBB tarafından yeniden canlandırılan "Büyükdere Atatürk Fidanlığı"nın açılış törenine katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Büyükdere Atatürk Fidanlığı açılış törenine katıldı. Törene Özel'in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti toplantısı için İstanbul’da bulunan CHP il başkanları ve vatandaşlar katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Büyükdere Atatürk Fidanlığı açılış törenine katıldı. Törene Özel'in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti toplantısı için İstanbul’da bulunan CHP il başkanları ve vatandaşlar katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Büyükdere Atatürk Fidanlığı açılış törenine katıldı. Törene Özel'in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti toplantısı için İstanbul’da bulunan CHP il başkanları ve vatandaşlar katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Büyükdere Atatürk Fidanlığı açılış törenine katıldı. Törene Özel'in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti toplantısı için İstanbul’da bulunan CHP il başkanları ve vatandaşlar katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Büyükdere Atatürk Fidanlığı açılış törenine katıldı. Törene Özel'in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti toplantısı için İstanbul’da bulunan CHP il başkanları ve vatandaşlar katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Büyükdere Atatürk Fidanlığı açılış törenine katıldı. Törene Özel'in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti toplantısı için İstanbul’da bulunan CHP il başkanları ve vatandaşlar katıldı.
CHP Genel Başkanı sıfatıyla ilk kez bir açılış törenine katıldığını belirten Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bir yer açacaktık, bir hizmet binası olabilirdi, her şey olabilirdi. O kadar gönlüme göre oldu ki açacağımız yer Atatürk'ten emanet. Adında Atatürk var. Açacağımız yer, öyle beton değil bir fidanlık. Açacağımız yerin içinde bir okul var. Atatürk'ün o büyük, yüzyıl önceki vizyonunu devam ettirerek, yine bir bahçıvanlık okulu var. İçinde bir kreş var. CHP'nin kadının sosyal hayata, çalışma hayatına katılması için ayrıca çocuğun erken yaşta eğitimi için olmazsa olmaz gördüğü, çok çağdaş bir hizmet var. Meslek edindirmeye yönelik, İBB'nin gurur duyduğumuz bir hizmet alanının, burada da bir boyutla bir şubesi var."
Özel, 81 il başkanının bu açılışa katılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, yerel seçimlerde daha önce kendilerine oy verenlerin, "Yine vereyim. İyi ki vermişim ki, mesela bu alana villa yapmadılar, AVM yapmadılar, fidanlık yaptılar. Helali hoş olsun" diyeceklerini söyledi.
CHP lider açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
"Önümüzde yerel seçimler var. Bu yerel seçimlerde şöyle bir hissiyatın hakim olacağını görüyorum, umuyorum ve bundan heyecanlanıyorum. CHP’li belediye başkanlarına oy verenler, verdikleri emeğin karşılığını beton olarak, kötü ve çarpık yapılaşma olarak değil, 4 bin 100’ün üzerinde park olarak, ağaç ve oksijen olarak geri aldılar.
İBB ve 14 ilçe belediyesini sadece CHP'lilerin oylarıyla değil İstanbul ittifakıyla kazandıklarını anımsatan Özel, şunları kaydetti:
"İttifak ortaklarımız var. Gönül birlikteliğimiz olanlar var. Ama görüyoruz ki bu birliktelik İstanbul'a iyi geldi. Hepimize iyi geldi. Türkiye'de önemli birliktelikler yapıldı. O sürece katkı sağlayan, geçmiş dönemde genel başkanlığımızı yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan bir selam ve teşekkür iletiyorum. Onunla birlikte bu iradeyi ortaya koyan Sayın Meral Akşener Hanımefendi'ye, o dönemdeki ittifak ortaklarımıza yürekten teşekkür ediyoruz."