Özel: CHP’li belediye başkanlarına oy verenler, emeğinin karşılığını ağaç ve oksijen olarak aldılar

"Bir yer açacaktık, bir hizmet binası olabilirdi, her şey olabilirdi. O kadar gönlüme göre oldu ki açacağımız yer Atatürk'ten emanet. Adında Atatürk var. Açacağımız yer, öyle beton değil bir fidanlık. Açacağımız yerin içinde bir okul var. Atatürk'ün o büyük, yüzyıl önceki vizyonunu devam ettirerek, yine bir bahçıvanlık okulu var. İçinde bir kreş var. CHP'nin kadının sosyal hayata, çalışma hayatına katılması için ayrıca çocuğun erken yaşta eğitimi için olmazsa olmaz gördüğü, çok çağdaş bir hizmet var. Meslek edindirmeye yönelik, İBB'nin gurur duyduğumuz bir hizmet alanının, burada da bir boyutla bir şubesi var."