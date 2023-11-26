https://sputniknews.com.tr/20231126/istanbulda-firtina-cok-sayida-ilcede-agaclar-devrildi-catilar-uctu-1077793938.html

İstanbul'da fırtına: Çok sayıda ilçede ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

İstanbul'da fırtına: Çok sayıda ilçede ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

İstanbul'da fırtınanın etkisiyle kentin bazı noktalarında ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, etkili olan şiddetli rüzgar sahil kesimlerinde hasara yol açtı. 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T14:06+0300

2023-11-26T14:06+0300

2023-11-26T14:06+0300

türkiye

istanbul

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çatı

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ağaç

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Meteoroloji'nin fırtına uyarılarının ardından İstanbul genelinde gece saatlerinde etkili olmaya başlayan ve etkisi azalarak devam eden şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir, Beykoz ve Üsküdar ilçelerindeki bazı noktalarda ağaç devrilmeleri meydana geldi.Üsküdar Ünalan Dikey Sokak üzerindeki bir sitenin bahçesindeki ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ağacı parçalara ayırarak otomobillerin üzerinden kaldırdı.Edirnekapı Mezarlığı'nda bulunan ağacın dallarının bir bölümü şiddetli rüzgarın etkisiyle kırılarak yere düştü.Şiddetli rüzgar çatıları yerinden söktüAtaşehir Şerifali Barbaros Caddesi'nde fırtınanın etkisiyle bir evin çatısı uçarak, otomobil galerisine ait park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda, 3 araçta hasar meydana geldi.Pendik Çınardere Mahallesi'nde şiddetli rüzgarın yerinden söktüğü çatının bir kısmı binada asılı kaldı.Silivri sahilinde fırtınanın da etkisiyle oluşan dev dalgalar, yürüyüş yolundaki bazı noktalarda döşeme taşlarını yerinden sökerek sürükledi. Sahilde bulunan çocuk oyun parkının kauçuk zemin kaplaması da rüzgarın etkisiyle zarar gördü.Sahil boyunca yer alan bazı çay bahçeleri ve kafelerin tenteleri kırılarak hasar alırken, etkili olan fırtına masa ve sandalyelerin devrilerek sürüklenmesine neden oldu. Sahildeki bazı ağaçların da devrildiği görüldü.Balat Sahilinde gece etkili olan yağış ve fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalarla deniz seviyesi yükseldi.Sahilin bazı kesimlerinde taşan deniz suyu, yürüyüş yapılan bölümlerde göllenmeler oluşturdu.

https://sputniknews.com.tr/20231126/deniz-seviyesi-1-metre-yukseldi-izmir-buyuksehir-belediyesinden-son-duruma-iliskin-aciklama-1077791571.html

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