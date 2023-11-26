https://sputniknews.com.tr/20231126/desticiden-iyi-partiden-istifa-edenler-bbpye-katilacak-iddiasina-iliskin-aciklama-1077801354.html

Destici'den 'İYİ Parti'den istifa edenler BBP'ye katılacak' iddiasına ilişkin açıklama

Destici'den 'İYİ Parti'den istifa edenler BBP'ye katılacak' iddiasına ilişkin açıklama

BBP Genel Başkanı Destici, İYİ Parti'den istifa edenlerin BBP'ye katılacağı iddiasına ilişkin Oradan ayrılan arkadaşlarımızın ya da milletvekillerimizin... 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T19:18+0300

2023-11-26T19:18+0300

2023-11-26T19:19+0300

türkiye

büyük birlik partisi

büyük birlik partisi (bbp)

iyi parti

mustafa destici

anayasa

istifa

istifa

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti'den istifa edenlerden bazılarının partilerine katılması için görüşmeler olduğunu belirtti.Destici, partisinin Başkanlık Divanı Çalışma Kampı sonrası düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerle ilgili Seçim Kurulu oluşturduklarını, seçim beyannamesi hazırlığı yaptıklarını söyledi.BBP olarak yerel seçimlere tüm yerlerde kendi amblemiyle girecek yeterliliğe sahip olduklarını bildiren Destici, "Bunun hazırlıklarını hem Seçim İşleri Başkanlığımız hem Teşkilat Başkanlığımız hem de diğer başkanlıklarımızın ortak bir çalışmasıyla sürdürmekteyiz" dedi.'Karşı ittifak son seçimden sonra adeta tuz buz oldu'Destici, Cumhur İttifakı'nın genişleyerek yoluna devam ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:'Sivil, demokratik bir anayasa'Destici, BBP'nin hep demokratik ve yeni bir anayasadan taraf olduğunu, bu konuda atılan tüm adımları desteklediğini vurgulayarak, "Türkiye'nin behemehal 1980 darbecilerinin, cuntanın yaptığı 82 Anayasası'ndan kurtulması, tam demokratik hukukun üstünlüğünü, milletin birliğini esas alan ve devletin varlığı, ülkenin bölünmez bütünlüğünü muhafaza edeceği, bu milletin kültürü, inancıyla ters düşmeyecek, sivil demokratik bir anayasaya kavuşması bizim de en büyük siyasi hedeflerimizden bir tanesidir" dedi.Partilerinin yerel seçimlerde bugüne kadar kazandığının hepsinden daha fazla belediye başkanlığı kazanacağına inancını dile getiren Destici, şöyle konuştu:'Bazı arkadaşlarımızın görüştüğü isimler de var'Destici, "İYİ Parti'den istifa eden bazı isimlerin BBP'ye geçeceği iddiası"na ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

https://sputniknews.com.tr/20231123/iyi-partili-ozlale-istifa-etmeyecegim-1077717984.html

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