https://sputniknews.com.tr/20231126/ak-parti-genel-baskanvekili-elitas-ak-parti-oylarini-patlatacagiz-1077792714.html
AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: AK Parti oylarını patlatacağız
AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: AK Parti oylarını patlatacağız
Mahalli İdareler Seçimleri için partilerine başvuran aday adaylarına gerçekleştirilen temayül yoklamasında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş... 26.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-26T12:53+0300
2023-11-26T12:53+0300
2023-11-26T12:53+0300
politika
yerel seçimler
31 mart yerel seçimleri
mustafa elitaş
ak parti
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Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen Temayül yoklamasına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş hiçbir aday adayını birbirinden ayrı tutmayacaklarını dile getirdi. “Bu temayül yoklaması AK Parti'nin 22 yıllık siyasi ömrü boyunca her sene yaptığı, ciddiye aldığı teşkilat mensuplarının kanaatlerinin önemli olduğunun göstergesi olarak ortaya çıktı" dşyen Elitaş sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20231125/elitas-yaklasik-4-milyon-700-bin-kisiye-5-bin-tllik-ikramiye-hayirli-olsun-1077781877.html
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yerel seçimler, 31 mart yerel seçimleri, mustafa elitaş, ak parti
yerel seçimler, 31 mart yerel seçimleri, mustafa elitaş, ak parti
AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: AK Parti oylarını patlatacağız
Mahalli İdareler Seçimleri için partilerine başvuran aday adaylarına gerçekleştirilen temayül yoklamasında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Aday adaylarımızdan hangisi aday olursa olsun hep beraber onun peşinde sandıkta AK Parti oylarını patlatacağımızı ifade ediyoruz” dedi.
Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen Temayül yoklamasına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş hiçbir aday adayını birbirinden ayrı tutmayacaklarını dile getirdi.
“Bu temayül yoklaması AK Parti'nin 22 yıllık siyasi ömrü boyunca her sene yaptığı, ciddiye aldığı teşkilat mensuplarının kanaatlerinin önemli olduğunun göstergesi olarak ortaya çıktı" dşyen Elitaş sözlerini şöyle sürdürdü:
" Şunu açık ve net ifade edelim ki; aday belirlemesinde birinci temayül yoklaması var. Etki oranı yüzde 30. İkincisi anket var. İlçelerle, belediyelerle, büyükşehir belediyelerle ilgili anket araştırmaları var onların etki oranı da yüzde 40 ve genel merkezin bu ikisinin bütünleşmesinden dolayı bir tercih hakkı var. Bu çerçevede devam ediyor. Burada belediye başkan adaylarımız var. Onların hep birlikte fotoğraf vermeleri, kol kola bulunmaları beni ziyadesiyle mutlu etti. Hiç kimseyi birbirinden ayrı tutmadan herkes tercih etsin diye değil, içimizden kim çıkarsa çıksın 'bizim belediye başkanımız' diyebilecek yüreklilikle ifade ettiklerini, mutlulukla ifade ettiğimi söylemek istiyorum. Hakikaten bize yakışır bir temayül yoklaması. Aday adaylarımızdan hangisi aday olursa olsun hep beraber onun peşinde 31 Mart tarihinde sandıkta AK Parti oylarını patlatacağımızı ifade ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak da bütün aday adaylarına değerli belediye başkan adayı aday adaylarımıza, il genel meclis belediye meclisi aday adaylarımıza başarılar diliyorum”