AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: AK Parti oylarını patlatacağız

" Şunu açık ve net ifade edelim ki; aday belirlemesinde birinci temayül yoklaması var. Etki oranı yüzde 30. İkincisi anket var. İlçelerle, belediyelerle, büyükşehir belediyelerle ilgili anket araştırmaları var onların etki oranı da yüzde 40 ve genel merkezin bu ikisinin bütünleşmesinden dolayı bir tercih hakkı var. Bu çerçevede devam ediyor. Burada belediye başkan adaylarımız var. Onların hep birlikte fotoğraf vermeleri, kol kola bulunmaları beni ziyadesiyle mutlu etti. Hiç kimseyi birbirinden ayrı tutmadan herkes tercih etsin diye değil, içimizden kim çıkarsa çıksın 'bizim belediye başkanımız' diyebilecek yüreklilikle ifade ettiklerini, mutlulukla ifade ettiğimi söylemek istiyorum. Hakikaten bize yakışır bir temayül yoklaması. Aday adaylarımızdan hangisi aday olursa olsun hep beraber onun peşinde 31 Mart tarihinde sandıkta AK Parti oylarını patlatacağımızı ifade ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak da bütün aday adaylarına değerli belediye başkan adayı aday adaylarımıza, il genel meclis belediye meclisi aday adaylarımıza başarılar diliyorum”