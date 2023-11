ABD'li milletvekili: Kongrede her türlü ahlaksız geçmişe sahip insanlarla birlikte birçok suçlu var

https://sputniknews.com.tr/20231126/abdli-milletvekili-kongrede-her-turlu-ahlaksiz-gecmise-sahip-insanlarla-birlikte-bircok-suclu-var-1077805654.html

ABD'de partisinden ihracı talep edilen ve dava süreci devam eden Cumhuriyetçi Kongre Üyesi George Santos, Kongre'de çok sayıda "suçlu ve ahlaksız geçmişe sahip... 26.11.2023, Sputnik Türkiye

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi George Santos, sosyal medya üzerinden katıldığı bir programda hakkındaki iddialar için Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'ne ve Kongre'deki meslektaşlarına yüklendi.Temsilciler Meclisi Etik Komitesinin, Kongre'deki diğer üyeleri görmezden gelerek kendisi "farklı" olduğu için hakkında soruşturma başlattığını ileri süren Santos, "ABD Kongresi saflarında her türlü ahlaksız geçmişe sahip insanlarla birlikte birçok suçlu var" ifadesini kullandı.Santos, bazı Kongre üyelerinin lobicilerle etik olmayan ilişkiler kurduğunu ve sarhoş halde oy kullandığını da ileri sürerek "Her gece bir sonraki lobicilerle sarhoş olmayı daha fazla önemseyen ve hiçbirimiz neler olup bittiğini bilmiyormuş gibi davranıp Amerikan halkını satan meslektaşlarım var" dedi.Temsilciler Meclisinden ihraç edilmesi için yapılması beklenen oylama hakkında da Santos, "Bu ihraç kararı meclise geldiğinde ihraç edileceğimi biliyorum" diye konuştu.Temsilciler Meclisince soruşturuluyordu8 Kasım 2022 ara seçimlerinde New York'tan Kongre üyesi seçilen Cumhuriyetçi Santos, daha sonra hakkındaki beyanlarda yalan söyleme, dolandırıcılık yapma, kara para aklama gibi birçok suçlamayla gündeme gelmişti.Santos, seçim kampanyası boyunca Baruch Koleji ve New York Üniversitesi'nden (NYU) mezun olduğunu iddia etmiş, NYU yetkilileri ise üniversite arşivlerinde Santos'un kaydının olmadığını duyurmuştu. Santos'un, seçim kampanyasında dile getirdiği Wall Street bünyesindeki Goldman Sachs ve Citigroup'ta çalıştığı iddiaları da yalanlanmıştı.Seçim döneminde, "onurlu bir Yahudi" olduğunu ileri süren ancak Katolik olduğu ortaya çıkan Santos, "Katoliğim. Anne tarafımın Yahudi kökenli olduğunu öğrendiğim için 'Yahudi sayılırım' demiştim" ifadesini kullanmıştı.Federal Seçim Komisyonuna (FEC) kayıtlı olmadan seçim kampanyası için bir grubun para toplaması ve 2020-2022 döneminde kişisel servetindeki ani artışa ilişkin bilgilerin ortaya çıkması, Santos'un finansman yasalarını ihmal etmiş olabileceği iddialarını gündeme getirmişti.Son olarak Santos'un ofisinde kısa süre çalıştığını söyleyen Derek Myers, milletvekilinin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüştü.Santos, New York'ta savcılık tarafından hazırlanan 23 maddelik iddianamede, kendisine yöneltilen dolandırıcılık, kara para aklama, seçim kampanyası sırasında yalan ve yanlış beyanlarda bulunma, kamu fonlarının çalınması suçlamalarıyla ilgili tüm suçlamaları reddetmiş, hakkındaki suçlamaları "cadı avı" olarak nitelemiş ve görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.New York'ta mayısta gözaltına alınan Santos, 500 bin dolar kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.Santos, hakkındaki iddialar nedeniyle mart ayından beri Temsilciler Meclisi Etik Komitesince soruşturuluyor.

