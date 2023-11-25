https://sputniknews.com.tr/20231125/zaharova-sunakin-cekicli-videosu-veri-manipulasyonunun-kanitidir-1077783957.html

Zaharova: Sunak'ın çekiçli videosu veri manipülasyonunun kanıtıdır

Zaharova: Sunak'ın çekiçli videosu veri manipülasyonunun kanıtıdır

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın yer aldığı videoyu revize etme örneğinin, Londra tarafından yapılan veri... 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T18:55+0300

2023-11-25T18:55+0300

2023-11-25T18:55+0300

dünya

sunak

mariya zaharova

çekiç

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda İngiltere Başbakanı Sunak’ın yer aldığı videoyu revize etme örneğinin Londra tarafından yapılan veri manipülasyonunun kanıtı olduğunu, bunun Batı’nın Rusya’ya yönelik te sıklıkla başvurduğu bir yöntem olduğunu ifade etti.Sunak’ın elindeki çekici yanlış kullandığını gösteren videoya dikkat çeken Zaharova, İngiltere Başbakanı’nın bu nedenle İşçi Partisi üyeleri tarafından tiye alındığını dile getirdi.Ancak orijinal videoda Sunak’ın yanındaki ustanın kendisine özellikle çekicin yan kısmını kullanmasını söylediğini belirten Zaharova, “İşçi Partisi ise kendi hesabında videonun yalnızca ustanın tavsiyesinin duyulmadığı kısmını yayınladı” vurgusunu yaptı.Rus diplomat, Batılıların videoları, ses kayıtlarını veya alıntıları bağlam dışına çıkarıp tam tersine bir anlamla sunduklarını ve Rusya ile ilgili olarak ta tam olarak bunu yaptıklarının altını çizdi ve ekledi:

https://sputniknews.com.tr/20231122/rus-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-abd-yalnizca-mudahil-olmadigi-darbeleri-kiniyor-1077671590.html

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sunak, mariya zaharova, çekiç