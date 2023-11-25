https://sputniknews.com.tr/20231125/sokakta-yalniz-yururken-5-kisilik-bir-grup-tarafindan-gasp-edildi-1077770976.html

Sokakta yalnız yürürken 5 kişilik bir grup tarafından gasp edildi

Sokakta yalnız yürürken 5 kişilik bir grup tarafından gasp edildi

İstanbul Küçükçekmece'de sokakta yalnız yürüyen bir genç, 5 kişilik bir gurubun saldırısına uğradı. Gencin cep telefonu grup tarafından gasp edildi. 25.11.2023, Sputnik Türkiye

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video

gasp

istanbul

küçükçekmece

yaşam

saldırı

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde gece saat 04.00 sıralarında sokakta yalnız yürüyen bir kişi, bir grubun saldırısına uğradı. Gruba karşı koymaya çalışan gencin cep telefonu gasp edildi. 5 kişilik saldırgan grup, darp ettikleri genci daha sonra bırakarak olay yerinden uzaklaştı.Yaşanan olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

istanbul

küçükçekmece

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Yolda yürürken bir grubun saldırısına uğrayıp telefonu gasp edilen genç kamerada Yolda yürürken bir grubun saldırısına uğrayıp telefonu gasp edilen genç kamerada 2023-11-25T12:21+0300 true PT0M42S

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video, gasp, istanbul, küçükçekmece, видео, saldırı