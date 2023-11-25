https://sputniknews.com.tr/20231125/sokakta-yalniz-yururken-5-kisilik-bir-grup-tarafindan-gasp-edildi-1077770976.html
Sokakta yalnız yürürken 5 kişilik bir grup tarafından gasp edildi
Sokakta yalnız yürürken 5 kişilik bir grup tarafından gasp edildi
İstanbul Küçükçekmece'de sokakta yalnız yürüyen bir genç, 5 kişilik bir gurubun saldırısına uğradı. Gencin cep telefonu grup tarafından gasp edildi. 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T12:21+0300
2023-11-25T12:21+0300
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video
gasp
istanbul
küçükçekmece
yaşam
saldırı
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde gece saat 04.00 sıralarında sokakta yalnız yürüyen bir kişi, bir grubun saldırısına uğradı. Gruba karşı koymaya çalışan gencin cep telefonu gasp edildi. 5 kişilik saldırgan grup, darp ettikleri genci daha sonra bırakarak olay yerinden uzaklaştı.Yaşanan olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
istanbul
küçükçekmece
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Yolda yürürken bir grubun saldırısına uğrayıp telefonu gasp edilen genç kamerada
Yolda yürürken bir grubun saldırısına uğrayıp telefonu gasp edilen genç kamerada
2023-11-25T12:21+0300
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video, gasp, istanbul, küçükçekmece, видео, saldırı
video, gasp, istanbul, küçükçekmece, видео, saldırı
Sokakta yalnız yürürken 5 kişilik bir grup tarafından gasp edildi
İstanbul Küçükçekmece'de sokakta yalnız yürüyen bir genç, 5 kişilik bir gurubun saldırısına uğradı. Gencin cep telefonu grup tarafından gasp edildi.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde gece saat 04.00 sıralarında sokakta yalnız yürüyen bir kişi, bir grubun saldırısına uğradı. Gruba karşı koymaya çalışan gencin cep telefonu gasp edildi.
5 kişilik saldırgan grup, darp ettikleri genci daha sonra bırakarak olay yerinden uzaklaştı.
Yaşanan olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.