https://sputniknews.com.tr/20231125/resmi-gazetede-yayimlandi-yeniden-degerleme-orani-2023-icin-yuzde-5846-olarak-belirlendi-1077765562.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeniden değerleme oranı 2023 için yüzde 58,46 olarak belirlendi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeniden değerleme oranı 2023 için yüzde 58,46 olarak belirlendi

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeniden değerleme oranı, bu yıl için yüzde 58,46 olarak tespit edildi. 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T01:00+0300

2023-11-25T01:00+0300

2023-11-25T01:00+0300

türkiye

resmi gazete

hazine ve maliye bakanlığı

gelir idaresi başkanlığı

vergi usul kanunu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_bc22baacd9cd6f5fbcfd32bb5d02944b.jpg

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının, 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak tespit edildiği kaydedildi.Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20231103/yeniden-degerleme-orani-belli-oldu-trafik-cezasi-mtv-ve-harclar-ne-kadar-olacak-1077024708.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

resmi gazete, hazine ve maliye bakanlığı, gelir idaresi başkanlığı, vergi usul kanunu