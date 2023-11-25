https://sputniknews.com.tr/20231125/mugla-dalamanda-hortum-ev-ve-is-yerlerine-hasar-verdi-1077781006.html
Muğla Dalaman'da hortum ev ve iş yerlerine hasar verdi
Muğla Dalaman'da hortum ev ve iş yerlerine hasar verdi
Muğla’nın Dalaman ilçesinde oluşan hortum anaokulu, çok sayıda ev ve iş yerinde büyük hasara yol açtı. 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T17:04+0300
2023-11-25T17:04+0300
2023-11-25T17:04+0300
yaşam
video
muğla
dalaman
hortum
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Muğla'da sabahın erken saatlerinde etkili olan hortum, Dalaman'da birçok ev ve iş yerinin camlarını patlattı, güneş enerjilerini parçaladı. Bazı evlerin çatıları uçtu ve ağaçlar gövdelerinden ayrıldı. Hortum ilçedeki anaokulunda da büyük hasara yol açtı. Anaokulu bahçesinde bulunan çocuk parkının üzerine saç trapez ve demir bloklar çöktü.Yaşanan şiddetli hortumun ardından kaymakamlık, belediye ve itfaiye ekipleri ilçe genelinde hasar tespit çalışmasına başladı. Hortumda can kaybının bulunmadığı öğrenildi.
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Dalaman'ı hortum vurdu
Dalaman'ı hortum vurdu
2023-11-25T17:04+0300
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video, muğla, dalaman, видео, hortum
video, muğla, dalaman, видео, hortum
Muğla Dalaman'da hortum ev ve iş yerlerine hasar verdi
Muğla’nın Dalaman ilçesinde oluşan hortum anaokulu, çok sayıda ev ve iş yerinde büyük hasara yol açtı.
Muğla'da sabahın erken saatlerinde etkili olan hortum, Dalaman'da birçok ev ve iş yerinin camlarını patlattı, güneş enerjilerini parçaladı. Bazı evlerin çatıları uçtu ve ağaçlar gövdelerinden ayrıldı. Hortum ilçedeki anaokulunda da büyük hasara yol açtı. Anaokulu bahçesinde bulunan çocuk parkının üzerine saç trapez ve demir bloklar çöktü.
Yaşanan şiddetli hortumun ardından kaymakamlık, belediye ve itfaiye ekipleri ilçe genelinde hasar tespit çalışmasına başladı. Hortumda can kaybının bulunmadığı öğrenildi.