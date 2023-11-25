https://sputniknews.com.tr/20231125/mugla-dalamanda-hortum-ev-ve-is-yerlerine-hasar-verdi-1077781006.html

Muğla Dalaman'da hortum ev ve iş yerlerine hasar verdi

Muğla Dalaman'da hortum ev ve iş yerlerine hasar verdi

Muğla’nın Dalaman ilçesinde oluşan hortum anaokulu, çok sayıda ev ve iş yerinde büyük hasara yol açtı. 25.11.2023, Sputnik Türkiye

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Muğla'da sabahın erken saatlerinde etkili olan hortum, Dalaman'da birçok ev ve iş yerinin camlarını patlattı, güneş enerjilerini parçaladı. Bazı evlerin çatıları uçtu ve ağaçlar gövdelerinden ayrıldı. Hortum ilçedeki anaokulunda da büyük hasara yol açtı. Anaokulu bahçesinde bulunan çocuk parkının üzerine saç trapez ve demir bloklar çöktü.Yaşanan şiddetli hortumun ardından kaymakamlık, belediye ve itfaiye ekipleri ilçe genelinde hasar tespit çalışmasına başladı. Hortumda can kaybının bulunmadığı öğrenildi.

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