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İzmit Körfezi'nde şiddetli fırtına: 7 tekne battı
İzmit Körfezi'nde şiddetli fırtına: 7 tekne battı
İzmit Körfezi'nde şiddetli fırtına sebebiyle deniz taştı. Dalgaların 2 metreyi aştığı denizde 7 tekne battı. 25.11.2023, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kocaeli’de şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.Şiddetli rüzgarın fırtınaya dönüştüğü bölgede denizdeki dalgaların boyu 2 metreyi aştı.Sahil kenarının bir bölümü su ile doldu. Suyun taştığı sahilde 7 tekne fırtınanın etkisiyle battı.Kocaeli Valiliği, olumsuz hava koşulları sebebiyle Kocaeli'de tüm deniz seferleri iptal edildiğini açıkladı.
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İzmit Körfezi'nde şiddetli fırtına: 7 tekne battı
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İzmit Körfezi'nde şiddetli fırtına: 7 tekne battı

12:50 25.11.2023
© İHA
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İzmit Körfezi'nde şiddetli fırtına sebebiyle deniz taştı. Dalgaların 2 metreyi aştığı denizde 7 tekne battı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kocaeli’de şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.

Şiddetli rüzgarın fırtınaya dönüştüğü bölgede denizdeki dalgaların boyu 2 metreyi aştı.

Sahil kenarının bir bölümü su ile doldu. Suyun taştığı sahilde 7 tekne fırtınanın etkisiyle battı.

Kocaeli Valiliği, olumsuz hava koşulları sebebiyle Kocaeli'de tüm deniz seferleri iptal edildiğini açıkladı.
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