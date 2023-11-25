https://sputniknews.com.tr/20231125/izmit-korfezinde-siddetli-firtina-7-tekne-batti-1077772053.html
İzmit Körfezi'nde şiddetli fırtına: 7 tekne battı
İzmit Körfezi'nde şiddetli fırtına: 7 tekne battı
İzmit Körfezi'nde şiddetli fırtına sebebiyle deniz taştı. Dalgaların 2 metreyi aştığı denizde 7 tekne battı. 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T12:50+0300
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yaşam
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izmit körfezi
fırtına
tekne
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kocaeli’de şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.Şiddetli rüzgarın fırtınaya dönüştüğü bölgede denizdeki dalgaların boyu 2 metreyi aştı.Sahil kenarının bir bölümü su ile doldu. Suyun taştığı sahilde 7 tekne fırtınanın etkisiyle battı.Kocaeli Valiliği, olumsuz hava koşulları sebebiyle Kocaeli'de tüm deniz seferleri iptal edildiğini açıkladı.
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İzmit Körfezi'nde şiddetli fırtına: 7 tekne battı
İzmit Körfezi'nde şiddetli fırtına: 7 tekne battı
2023-11-25T12:50+0300
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feedback.tr@sputniknews.com
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video, kocaeli, izmit körfezi, видео, fırtına, tekne
video, kocaeli, izmit körfezi, видео, fırtına, tekne
İzmit Körfezi'nde şiddetli fırtına: 7 tekne battı
İzmit Körfezi'nde şiddetli fırtına sebebiyle deniz taştı. Dalgaların 2 metreyi aştığı denizde 7 tekne battı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kocaeli’de şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.
Şiddetli rüzgarın fırtınaya dönüştüğü bölgede denizdeki dalgaların boyu 2 metreyi aştı.
Sahil kenarının bir bölümü su ile doldu. Suyun taştığı sahilde 7 tekne fırtınanın etkisiyle battı.
Kocaeli Valiliği, olumsuz hava koşulları sebebiyle Kocaeli'de tüm deniz seferleri iptal edildiğini açıkladı.