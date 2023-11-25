https://sputniknews.com.tr/20231125/george-floydu-oldurmekten-hukum-giyen-eski-polis-memuru-cezaevinde-bicaklandi-1077769308.html

George Floyd'u öldürmekten hüküm giyen eski polis memuru cezaevinde bıçaklandı

George Floyd'u öldürmekten hüküm giyen eski polis memuru cezaevinde bıçaklandı

Olayla ilgili bilgi sahibi bir emniyet yetkilisine göre, 47 yaşındaki mahkum Cuma günü Arizona'daki cezaevinde bir mahkum arkadaşı tarafından saldırıya uğradı. 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T10:34+0300

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Bir yetkili yaptığı açıklamada, George Floyd'u öldürmekten hüküm giyen eski bir Minneapolis polis memuru cezaevinde bıçaklandığını açıkladı.Olayla ilgili bilgi sahibi bir emniyet yetkilisine göre Derek Chauvin'in Arizona'daki cezaevindeyken başka bir mahkum tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.ABD Cezaevleri Bürosu, Cuma günü yerel saatle 12.30 sularında Tucson'daki Federal Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkumun saldırıya uğradığını doğruladı.Kurum yaptığı açıklamada, ismini vermediği mahkumun daha ileri tedavi ve değerlendirme için hastaneye götürülmesinden önce cezaevi personelinin 'hayat kurtarıcı önlemler' aldığını açıkladı.FBI, cezaevinde bir saldırıdan haberdar olduğunu söyledi, ancak olaya karışan kimsenin adını vermedi.47 yaşındaki Chauvin, ikinci derece cinayetten 22 yıl hapis cezasını çekmek üzere Ağustos 2022'de maksimum güvenlikli Minnesota eyalet hapishanesinden FCI Tucson'a gönderilmişti.

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abd, george floyd, derek chauvin, minneapolis, floyd protestoları: irkçılık karşıtı gösteriler abd geneline yayıldı