https://sputniknews.com.tr/20231125/geert-wildersin-hollandadaki-zaferi-ab-icin-buyuk-kabus-1077768676.html
Geert Wilders'in Hollanda'daki zaferi: 'AB için büyük kabus'
Geert Wilders'in Hollanda'daki zaferi: 'AB için büyük kabus'
Politico, Geert Wilders'in partisinin Hollanda'daki parlamento seçimlerinde elde ettiği zaferin Avrupa Birliği’nin (AB) kabusu olacağını yazdı. 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T10:05+0300
2023-11-25T10:05+0300
2023-11-25T10:05+0300
dünya
geert wilders
hollanda
brüksel
avrupa birliği
yeşil enerji
ukrayna krizi
özgürlük partisi (pvv)
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Politico gazetesinde yer alan haberde, Hollanda'daki erken genel seçimlerde, Geert Wilders liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (PVV) zaferinin Ukrayna ve Avrupa Birliği için büyük sıkıntılara yol açacağı belirtildi.Haberde, "Geert Wilders AB'nin kabusu. Seçimleri kazanan Hollandalı sağcı siyasetçi Nexit'i (Hollanda'nın AB'den çıkışı) destekliyor ve Brüksel'le yol yürümeyecek" denildi.Haberde ayrıca, Wilders döneminde yeşil enerjiye geçişin ve Ukrayna'ya maddi yardım ve silah gönderilmesinin sadece tartışma konusu olmakla kalmayıp, hatta tamamen iptal edilebileceği de belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231123/hollandadaki-secimlerin-galibi-turkiye-ve-islam-karsitligi-ile-taninan-geert-wilders-kimdir-1077704478.html
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brüksel
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geert wilders, hollanda, brüksel, avrupa birliği, yeşil enerji, ukrayna krizi, özgürlük partisi (pvv)
geert wilders, hollanda, brüksel, avrupa birliği, yeşil enerji, ukrayna krizi, özgürlük partisi (pvv)
Geert Wilders'in Hollanda'daki zaferi: 'AB için büyük kabus'
Politico, Geert Wilders'in partisinin Hollanda'daki parlamento seçimlerinde elde ettiği zaferin Avrupa Birliği’nin (AB) kabusu olacağını yazdı.
Politico gazetesinde yer alan haberde, Hollanda'daki erken genel seçimlerde, Geert Wilders liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (PVV) zaferinin Ukrayna ve Avrupa Birliği için büyük sıkıntılara yol açacağı belirtildi.
Haberde, "Geert Wilders AB'nin kabusu. Seçimleri kazanan Hollandalı sağcı siyasetçi Nexit'i (Hollanda'nın AB'den çıkışı) destekliyor ve Brüksel'le yol yürümeyecek" denildi.
Haberde ayrıca, Wilders döneminde yeşil enerjiye geçişin ve Ukrayna'ya maddi yardım ve silah gönderilmesinin sadece tartışma konusu olmakla kalmayıp, hatta tamamen iptal edilebileceği de belirtildi.