https://sputniknews.com.tr/20231125/geert-wildersin-hollandadaki-zaferi-ab-icin-buyuk-kabus-1077768676.html

Geert Wilders'in Hollanda'daki zaferi: 'AB için büyük kabus'

Geert Wilders'in Hollanda'daki zaferi: 'AB için büyük kabus'

Politico, Geert Wilders'in partisinin Hollanda'daki parlamento seçimlerinde elde ettiği zaferin Avrupa Birliği’nin (AB) kabusu olacağını yazdı. 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T10:05+0300

2023-11-25T10:05+0300

2023-11-25T10:05+0300

dünya

geert wilders

hollanda

brüksel

avrupa birliği

yeşil enerji

ukrayna krizi

özgürlük partisi (pvv)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/17/1077689287_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7a39583937dac3b6110f770030994f29.jpg

Politico gazetesinde yer alan haberde, Hollanda'daki erken genel seçimlerde, Geert Wilders liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (PVV) zaferinin Ukrayna ve Avrupa Birliği için büyük sıkıntılara yol açacağı belirtildi.Haberde, "Geert Wilders AB'nin kabusu. Seçimleri kazanan Hollandalı sağcı siyasetçi Nexit'i (Hollanda'nın AB'den çıkışı) destekliyor ve Brüksel'le yol yürümeyecek" denildi.Haberde ayrıca, Wilders döneminde yeşil enerjiye geçişin ve Ukrayna'ya maddi yardım ve silah gönderilmesinin sadece tartışma konusu olmakla kalmayıp, hatta tamamen iptal edilebileceği de belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231123/hollandadaki-secimlerin-galibi-turkiye-ve-islam-karsitligi-ile-taninan-geert-wilders-kimdir-1077704478.html

hollanda

brüksel

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

geert wilders, hollanda, brüksel, avrupa birliği, yeşil enerji, ukrayna krizi, özgürlük partisi (pvv)