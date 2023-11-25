https://sputniknews.com.tr/20231125/eypio-hastanelik-oldu-acil-ameliyata-alindi-1077775775.html

Eypio hastanelik oldu: Acil ameliyata alındı

Eypio hastanelik oldu: Acil ameliyata alındı

Ünlü rap sanatçısı Eypio konser öncesi sancılanarak hastaneye kaldırıldı. Apandisiti patlayan Eypio'nun acilen ameliyata alındığı öğrenildi. 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T13:58+0300

2023-11-25T13:58+0300

2023-11-25T13:58+0300

yaşam

eypio

şarkıcı

rap

rap müzik

ameliyat

hastane

apandisit

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Rapçi Eypio hayranlarını korkuttu. Sahne öncesi birden sancılanan ünlü sanatçının acil ameliyata alındığı ve sağlık durumunun da iyi olduğu paylaşıldı.Apandisit ameliyatı olan şarkıcı, operasyon öncesi sosyal medya hesabında, “Apandisit patladı. Ameliyattan sonra görüşürüz. Arayan, ziyaret eden herkese teşekkür ederim” ifadelerini paylaştı.

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eypio , şarkıcı, rap, rap müzik, ameliyat, hastane, apandisit