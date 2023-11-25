https://sputniknews.com.tr/20231125/eypio-hastanelik-oldu-acil-ameliyata-alindi-1077775775.html
Eypio hastanelik oldu: Acil ameliyata alındı
Eypio hastanelik oldu: Acil ameliyata alındı
Ünlü rap sanatçısı Eypio konser öncesi sancılanarak hastaneye kaldırıldı. Apandisiti patlayan Eypio'nun acilen ameliyata alındığı öğrenildi. 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T13:58+0300
2023-11-25T13:58+0300
2023-11-25T13:58+0300
yaşam
eypio
şarkıcı
rap
rap müzik
ameliyat
hastane
apandisit
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Rapçi Eypio hayranlarını korkuttu. Sahne öncesi birden sancılanan ünlü sanatçının acil ameliyata alındığı ve sağlık durumunun da iyi olduğu paylaşıldı.Apandisit ameliyatı olan şarkıcı, operasyon öncesi sosyal medya hesabında, “Apandisit patladı. Ameliyattan sonra görüşürüz. Arayan, ziyaret eden herkese teşekkür ederim” ifadelerini paylaştı.
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eypio , şarkıcı, rap, rap müzik, ameliyat, hastane, apandisit
eypio , şarkıcı, rap, rap müzik, ameliyat, hastane, apandisit
Eypio hastanelik oldu: Acil ameliyata alındı
Ünlü rap sanatçısı Eypio konser öncesi sancılanarak hastaneye kaldırıldı. Apandisiti patlayan Eypio'nun acilen ameliyata alındığı öğrenildi.
Rapçi Eypio hayranlarını korkuttu. Sahne öncesi birden sancılanan ünlü sanatçının acil ameliyata alındığı ve sağlık durumunun da iyi olduğu paylaşıldı.
Apandisit ameliyatı olan şarkıcı, operasyon öncesi sosyal medya hesabında, “Apandisit patladı. Ameliyattan sonra görüşürüz. Arayan, ziyaret eden herkese teşekkür ederim” ifadelerini paylaştı.