https://sputniknews.com.tr/20231125/beklenen-mac-yarin-carsambaspor-ile-persembespor-saat-kacta-nerede-karsi-karsiyagelecek-1077779861.html

Beklenen maç yarın: Çarşambaspor ile Perşembespor saat kaçta nerede karşı karşıya gelecek?

Beklenen maç yarın: Çarşambaspor ile Perşembespor saat kaçta nerede karşı karşıya gelecek?

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor ile Perşembespor, yarın karşı karşıya gelecek. Perşembespor maçı öncesi açıklamalarda bulunan... 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T16:40+0300

2023-11-25T16:40+0300

2023-11-25T16:55+0300

spor

çarşamba

perşembe

ordu

samsun

maç

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

spor toto bölgesel amatör lig

çarşambaspor

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Haftanın iki gününün adını taşıyan Samsun'un Çarşamba ilçesi ile Ordu'nun Perşembe ilçesinin futbol takımları, Bölgesel Amatör Lig 12. Grup'ta mücadele ediyor. Ligde geride kalan 6 hafta sonunda Perşembespor, 10 puan ve averaj farkıyla 3. sırada yer alırken, Çarşambaspor da aynı puanla 4. sırada bulunuyor.Ligin 7. haftasında yarın saat 14.00'te Perşembe İlçe Stadı'nda karşı karşıya gelecek takımlar hazırlıklarına devam ederken, taraftarlar da hem sosyal medyadaki paylaşımlarında hem de ilçelerde eğlenceli bir rekabet örneği sergiliyor.Çarşambaspor, deplasmanda oynayacağı Perşembespor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü.'Perşembe'den 3 puan alarak Çarşamba'ya döneceğiz'Ligin ilk 3 haftasında Perşembespor'un başında bulunan, daha sonra Çarşambaspor'u çalıştırmaya başlayan teknik direktör Zekeriya Köklükaya, AA muhabirine, Perşembe'den Çarşamba'ya geldiği için kendisine 'zamanda geri giden adam' denildiğini söyledi.Takımın moral ve motivasyonunun iyi olduğunu belirten Köklükaya, "Perşembe'den 3 puan alarak Çarşamba'ya döneceğiz inşallah. Bu yıl hedefimiz şampiyonluk. Devre arasına kadar en iyi şekilde gidip, devre arasında eksiklerimizi tamamlayarak inşallah şampiyon olmak için mücadele edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.'Bazıları 'Cuma ile pazar karşılaşsaydı' diye espriler yapmış, bu çok güzel bir şey'Köklükaya, Çarşamba-Perşembe maçının sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü vurgulayarak, "Bazen sosyal medya paylaşımlarına bakıyorum, bir saate yakın yorumları okuyorum. Bizim Türk insanı farklı şeyler düşündüğü için eğlenceli bir durum. Günlerin maçı olacak. Bazıları 'Cuma ile pazar karşılaşsaydı' diye espriler yapmış, bu çok güzel bir şey. Spor dostluk ve kardeşlik zaten. Bu maça basının biraz yoğun ilgisi var. Burada biraz eğlenerek maç yapacağız. 'Çarşamba, Perşembe'ye karşı' veya 'Perşembe, Çarşamba'ya karşı' gibi konuşmalar var, çok eğlenceli bir durum." ifadelerini kullandı.'Biz de oyuncular olarak sosyal medyadaki paylaşımları görünce gülüyoruz'Golcü oyuncu Mert Aktaş da Çarşamba-Perşembe maçının sosyal medyada gündem olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:Ordu'nun BAL'daki temsilcisi Perşembespor, teknik direktör Hakan Çolak yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından tesislerinde kampa girdi.Teknik direktör Çolak, AA muhabirine, Karadeniz'in iki güzide kulübünün bir araya geleceğini söyledi.Bu maçın önemini bildikleri için iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirten Çolak, bu hafta ve gelecek haftaki maçları kendi sahalarında oynayacakları için avantajlı olduklarını ifade etti.Çolak, "Eğer iki maçtan 6 puan çıkartabilirsek sonraki hafta da bayız. Üç puan geliyor, ligden çekilen bir takım var. Onun puanı da bize geliyor. Eğer geçen hafta Çankırı maçını da kazansaydık çok daha iyi olacaktı. Kaybedilmiş bir şey yok. Lig, uzun bir maraton. İnşallah bu hafta galibiyetle beraber, liderle oynayacağımız maça hazırlanacağız. İnşallah iyi olacak diye umut ediyoruz" şeklinde görüş belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20231125/turk-futbolunda-sike-skandali-500-bin-euro-verin-maci-sizeverelim-1077771823.html

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çarşamba , perşembe, ordu, samsun, maç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), spor toto bölgesel amatör lig, çarşambaspor , perşembespor