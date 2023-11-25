Alkollü sürücü refüje uçtu: Kendisini çeken gazetecinin kamerasını kırdı

Dün gece geç saatlerde Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kayapa Yolu üzerinde meydana gelen kazada alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak refüje uçtu.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yapılan alkol testi sonucunda sürücünün 1.70 promil alkollü olduğu belirlenirken, alkollü şoför polis ekiplerine ‘Ocakta yemeğim var, eve gitmem lazım’ diyerek sitem etti.



Gazetecilerin kendisini çektiğini gören alkollü sürücü polis memuruna, ‘Ben siyasete gireceğim, bunlar beni çekemezler’, ‘O beyefendilere söyleyin, kamerayı kapatsınlar’ diyerek gazetecilerin işini yapmasına engel olmaya çalıştı.



Daha sonra ‘Beni Çekiyor’ diyerek basın görevlilerinin üzerine yürüyen alkollü sürücü kamerayı tutarak kırdı. Gazetecileri hem fiziki hem de sözlü taciz eden alkollü sürücü, polis ekiplerince karakola götürüldü.



Gazeteci, kadın şoförden şikayetçi oldu.