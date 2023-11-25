https://sputniknews.com.tr/20231125/ab-insan-haklari-ozel-temsilcisi-abd-yaptirimlari-kubadaki-insani-durumu-daha-da-kotulestiriyor-1077771059.html
AB İnsan Hakları Özel Temsilcisi: ABD yaptırımları Küba'daki insani durumu daha da kötüleştiriyor
AB İnsan Hakları Özel Temsilcisi: ABD yaptırımları Küba'daki insani durumu daha da kötüleştiriyor
AB İnsan Hakları Özel Temsilcisi Gilmore, ABD'nin Küba'daki yaptırımlarının insan hakları durumunu kötüleştirdiğini söyledi. 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T12:07+0300
2023-11-25T12:07+0300
2023-11-25T12:07+0300
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avrupa birliği
abd
abd-küba ilişkileri
ekonomik yaptırımlar
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AB İnsan Hakları Özel Temsilcisi Eamon Gilmore yaptığı açıklamada, ABD yaptırımlarının Küba'daki insan hakları durumunu daha da kötüleştirdiğini belirtirken, AB'nin komünizmle yönetilen hükümete Temmuz 2021'deki kitlesel protestolar sırasında gözaltına alınan mahkumların serbest bırakılması çağrısını yineledi.Gilmore, Havana'da iki gün boyunca üst düzey yetkililerle yapılan ikili görüşmelerde sosyal ve ekonomik hakların yanı sıra ifade özgürlüğü ve toplanma ya da protesto hakkı gibi medeni ve siyasi hakların da ele alındığını söyledi.Gilmore gazetecilere, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ve mali işlemleri, turizmi ve ticareti keskin bir şekilde kısıtlayan yaptırımların Küba ekonomisi ve toplumu üzerinde açık etkileri olduğunu söyledi.AB İnsan Hakları Elçisi Gilmore açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Gilmore açıklamasında, Küba'nın kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bazı ilerlemeler kaydettiğini söyledi. Gilmore, gazetecilere yaptığı açıklamada "Avrupa Birliği'nin mahkumların serbest bırakılması yönünde uzun süredir devam eden bir çağrısı olduğunu söylemek dışında mahkumlar konusunda ne konuştuğumuzun detaylarına girmek istemiyorum" dedi.Gilmore'un gelişinden birkaç gün önce Küba'da bir tutuklunun hayatını kaybetmesi ve ABD Büyükelçiliği'nin tutuklunun ölümünden dolayı öfkelendiğini açıklamasının ardından konuyla ilgili gerginlik tırmanmıştı. Gilmore, Kübalı yetkililerin AB delegasyonuna olayla ilgili bazı ayrıntılar verdiğini belirterek "bir soruşturma yürütülüyor ve sonuçlarını zamanı geldiğinde öğreneceğiz" dedi.Gilmore Avrupa Birliği'nin Küba ile ilişkilerini 'yapıcı ama kritik' olarak tanımladı.
https://sputniknews.com.tr/20221221/suriye-disisleri-bakani-abdnin-kuba-ve-suriyeye-korkunc-baskisi-devam-ediyor-1064839010.html
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küba, avrupa birliği, abd, abd-küba ilişkileri, ekonomik yaptırımlar
küba, avrupa birliği, abd, abd-küba ilişkileri, ekonomik yaptırımlar
AB İnsan Hakları Özel Temsilcisi: ABD yaptırımları Küba'daki insani durumu daha da kötüleştiriyor
AB İnsan Hakları Özel Temsilcisi Gilmore, ABD'nin Küba'daki yaptırımlarının insan hakları durumunu kötüleştirdiğini söyledi.
AB İnsan Hakları Özel Temsilcisi Eamon Gilmore yaptığı açıklamada, ABD yaptırımlarının Küba'daki insan hakları durumunu daha da kötüleştirdiğini belirtirken, AB'nin komünizmle yönetilen hükümete Temmuz 2021'deki kitlesel protestolar sırasında gözaltına alınan mahkumların serbest bırakılması çağrısını yineledi.
Gilmore, Havana'da iki gün boyunca üst düzey yetkililerle yapılan ikili görüşmelerde sosyal ve ekonomik hakların yanı sıra ifade özgürlüğü ve toplanma ya da protesto hakkı gibi medeni ve siyasi hakların da ele alındığını söyledi.
Gilmore gazetecilere, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ve mali işlemleri, turizmi ve ticareti keskin bir şekilde kısıtlayan yaptırımların Küba ekonomisi ve toplumu üzerinde açık etkileri olduğunu söyledi.
AB İnsan Hakları Elçisi Gilmore açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
ABD yaptrımları insan haklarına zarar veriyor. Bu yaptırımlardan sıradan Küba vatandaşlarının gıdaya ve ilaca ulaşabilmesi etkileniyor. Bu nedenle Avrupa Birliği olarak yaptırım uyguladığımızda, yaptırımları genel nüfustan ziyade insan haklarını ihlal eden kişi ve kurumları hedef alıyoruz.
Gilmore açıklamasında, Küba'nın kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bazı ilerlemeler kaydettiğini söyledi. Gilmore, gazetecilere yaptığı açıklamada "Avrupa Birliği'nin mahkumların serbest bırakılması yönünde uzun süredir devam eden bir çağrısı olduğunu söylemek dışında mahkumlar konusunda ne konuştuğumuzun detaylarına girmek istemiyorum" dedi.
Gilmore'un gelişinden birkaç gün önce Küba'da bir tutuklunun hayatını kaybetmesi ve ABD Büyükelçiliği'nin tutuklunun ölümünden dolayı öfkelendiğini açıklamasının ardından konuyla ilgili gerginlik tırmanmıştı.
Gilmore, Kübalı yetkililerin AB delegasyonuna olayla ilgili bazı ayrıntılar verdiğini belirterek "bir soruşturma yürütülüyor ve sonuçlarını zamanı geldiğinde öğreneceğiz" dedi.
Gilmore Avrupa Birliği'nin Küba ile ilişkilerini 'yapıcı ama kritik' olarak tanımladı.