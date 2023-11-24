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Sosyal medya fenomeni torbacı çıktı: Motosikletiyle uyuşturucu taşırken yakalandı
Sosyal medya fenomeni torbacı çıktı: Motosikletiyle uyuşturucu taşırken yakalandı
Motosikletiyle birbirinden tehlikeli videolar çekip sosyal medyada paylaşan ve fenomen olan ünlü Youtuber, İstanbul'dan İzmir'e motosikletiyle uyuşturucu... 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T10:33+0300
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Motosikletiyle birbirinden tehlikeli videolar çekip sosyal medyada paylaşan ve fenomen olan ünlü Youtuber, İstanbul'dan İzmir'e motosikletiyle uyuşturucu taşırken yakalandı. İzmir Narkotik polisleri tarafından gözaltına alınan fenomen ve iki arkadaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan sosyal medya fenomeni O.M.'nin kullandığı yarış motosikletinin ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen 2 şüphelinin kullandıkları bir aracın uyuşturucu taşıdığını ve İzmir'e doğru geldiklerini tespit etti. Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerince durdurulan yarış motosikleti ve araçta arama yapan polis ekipleri tarafından, 550 gram metamfetamin, 750 adet ecstasy, 1 tabanca ve 11 fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan O.M. ve diğer 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.Tehlikeli sürüşleriyle tanınıyorVideo platformu Youtube'a attığı tehlikeli motosiklet sürüşü videolarıyla tanınan O.M., içeriklerinde süratli motosiklet kullanma, polise yakalanmamak için plakasına katlanır düzenek yaptırmakla da izleyicilerin tepkisini çekmişti.
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torbacı, türkiye, sosyal medya, sosyal medya fenomeni
torbacı, türkiye, sosyal medya, sosyal medya fenomeni

Sosyal medya fenomeni torbacı çıktı: Motosikletiyle uyuşturucu taşırken yakalandı

10:33 24.11.2023
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ-AW083297Ünlü sosyal medya fenomeni torbacı çıktı
Ünlü sosyal medya fenomeni torbacı çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ-AW083297
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Motosikletiyle birbirinden tehlikeli videolar çekip sosyal medyada paylaşan ve fenomen olan ünlü Youtuber, İstanbul'dan İzmir'e motosikletiyle uyuşturucu taşırken yakalandı. İzmir narkotik polisleri tarafından gözaltına alınan fenomen ve iki arkadaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Motosikletiyle birbirinden tehlikeli videolar çekip sosyal medyada paylaşan ve fenomen olan ünlü Youtuber, İstanbul'dan İzmir'e motosikletiyle uyuşturucu taşırken yakalandı.
İzmir Narkotik polisleri tarafından gözaltına alınan fenomen ve iki arkadaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan sosyal medya fenomeni O.M.'nin kullandığı yarış motosikletinin ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen 2 şüphelinin kullandıkları bir aracın uyuşturucu taşıdığını ve İzmir'e doğru geldiklerini tespit etti.
Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerince durdurulan yarış motosikleti ve araçta arama yapan polis ekipleri tarafından, 550 gram metamfetamin, 750 adet ecstasy, 1 tabanca ve 11 fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan O.M. ve diğer 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Tehlikeli sürüşleriyle tanınıyor

Video platformu Youtube'a attığı tehlikeli motosiklet sürüşü videolarıyla tanınan O.M., içeriklerinde süratli motosiklet kullanma, polise yakalanmamak için plakasına katlanır düzenek yaptırmakla da izleyicilerin tepkisini çekmişti.
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