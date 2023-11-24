https://sputniknews.com.tr/20231124/tbmm-plan-ve-butce-komisyonunda-2024-yili-merkezi-yonetim-butce-kanunu-teklifi-kabul-edildi-1077761198.html
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T21:06+0300
2023-11-24T21:06+0300
2023-11-24T21:22+0300
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
21:06 24.11.2023 (güncellendi: 21:22 24.11.2023)
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