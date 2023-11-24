https://sputniknews.com.tr/20231124/slovakya-rusya-karsiti-yaptirimlarin-ab-ekonomisi-uzerindeki-etkisinin-analizini-talep-edecegiz-1077761878.html

Slovakya: Rusya karşıtı yaptırımların AB ekonomisi üzerindeki etkisinin analizini talep edeceğiz

Slovakya: Rusya karşıtı yaptırımların AB ekonomisi üzerindeki etkisinin analizini talep edeceğiz

Slovakya Başbakanı Fitzo, ülkesinin Rusya karşıtı yaptırımların AB ülkelerinin ekonomileri üzerindeki etkisinin analizini talep edeceğini belirtti. 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T21:54+0300

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Slovakya Başbakanı Robert Fitzo, Çek mevkidaşı Petr Fiala ile Prag’da yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Slovakya’nın Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların tek tek AB ülkeleri ve bir bütün olarak AB ekonomisi üzerindeki etkisinin analizini talep etmeyi planladığını söyledi.Fitzo, "Önceki hükümetin aksine, Rusya karşıtı yaptırımların hem tek tek AB ülkelerinin ekonomileri hem de bir bütün olarak AB ekonomisi üzerindeki etkisinin analizini sıkı bir şekilde talep edeceğiz. Şu ana kadar bu tür çalışmalara pek dikkat edilmedi” dedi.Bratislava petrol rafinerisi Slovnaft'ın faaliyetleri için acil olarak ihtiyaç duyulan Rus petrol ürünlerinin tedarikine ilişkin Slovakya'nın AB yaptırım listesinden geçici olarak hariç tutulması talebiyle ilgili soruyu Fitzo, “Çekya, bu talebimizi desteklemeye hazır. Bu konuda Avrupa Komisyonu'ndan gelen bilgi, olumlu bir karar çıkması olasılığına işaret ediyor” şeklinde yanıtladı.

https://sputniknews.com.tr/20231124/slovakya-ukraynaya-silah-vermeyecek-1077744379.html

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