https://sputniknews.com.tr/20231124/sabiha-gokcen-havalimaninda-bazi-ucak-seferleri-iptal-edildi-1077756806.html
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçak seferleri iptal edildi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçak seferleri iptal edildi
İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 25 ve 26 Kasım'daki bazı uçak seferlerinin iptal edileceği... 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T19:14+0300
2023-11-24T19:14+0300
2023-11-24T19:14+0300
türkiye
istanbul
sabiha gökçen
sabiha gökçen havaalanı
sabiha gökçen havalimanı
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Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) tarafından, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısının ardından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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sabiha gökçen havaalanı
sabiha gökçen havalimanı
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istanbul, sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı, sabiha gökçen havalimanı
istanbul, sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı, sabiha gökçen havalimanı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçak seferleri iptal edildi
İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 25 ve 26 Kasım'daki bazı uçak seferlerinin iptal edileceği bildirildi.
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) tarafından, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısının ardından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 25 Kasım 2023 tarihindeki uçuşların yüzde 5 oranında, 26 Kasım 2023 tarihinde 14.59'a kadar olan uçuşların yüzde 15 oranında iptal edilmesine karar verilmiştir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."