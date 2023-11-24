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Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Hamas'ın yaptığını Türkiye'de de yapmak gerektiğini’ söyleyen Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlattı. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medyada paylaşılan videoda ‘Hamas’ın yaptığını Türkiye’de de yapmak gerektiğini' söyleyen kişi hakkında soruşturma başlatıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformunda çeşitli hesaplar tarafından paylaşılan ve Saadettin Ustaosmanoğlu isimli kişiye ait olduğu belirtilen video içeriğinde sarf edilen sözlerin ve beyanlar ile ilgili olarak TCK 214. maddesinde düzenlenen 'Suç işlemeye tahrik' suçu kapsamında şüpheli hakkında resen soruşturma başlatılmıştır" denildi. Saadettin Ustaosmanoğlu kimdir?Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun İsmailağa Şeyhi Mahmud Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu 1959 yılında Trabzon’da dünyaya geldi.İlk ve ortaokul sonrası medrese eğitimi gördü. Muhtelif yayıncılık faaliyetleri içinde bulundu.Furkan dergisinin Genel Yayın Yönetmenliği görevini yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Operasyon Daire Başkanlığı'nın terör örgütü ilan ettiği İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA-C) davasından 1999-2005 yılları arası Metris, Kartal ve Bolu F Tipi cezaevlerinde yattı. Şu an Yeni Furkan dergisinin Genel Yayın Yönetmenliği’ni yürütmektedir.
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saadettin ustaosmanoğlu kimdir
saadettin ustaosmanoğlu kimdir

Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

20:52 24.11.2023 (güncellendi: 21:05 24.11.2023)
© AAİstanbul Adliye
İstanbul Adliye - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Hamas'ın yaptığını Türkiye'de de yapmak gerektiğini’ söyleyen Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medyada paylaşılan videoda ‘Hamas’ın yaptığını Türkiye’de de yapmak gerektiğini' söyleyen kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformunda çeşitli hesaplar tarafından paylaşılan ve Saadettin Ustaosmanoğlu isimli kişiye ait olduğu belirtilen video içeriğinde sarf edilen sözlerin ve beyanlar ile ilgili olarak TCK 214. maddesinde düzenlenen 'Suç işlemeye tahrik' suçu kapsamında şüpheli hakkında resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Saadettin Ustaosmanoğlu kimdir?

Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun İsmailağa Şeyhi Mahmud Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu 1959 yılında Trabzon’da dünyaya geldi.
İlk ve ortaokul sonrası medrese eğitimi gördü. Muhtelif yayıncılık faaliyetleri içinde bulundu.
Furkan dergisinin Genel Yayın Yönetmenliği görevini yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Operasyon Daire Başkanlığı'nın terör örgütü ilan ettiği İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA-C) davasından 1999-2005 yılları arası Metris, Kartal ve Bolu F Tipi cezaevlerinde yattı. Şu an Yeni Furkan dergisinin Genel Yayın Yönetmenliği’ni yürütmektedir.
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