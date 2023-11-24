Paşinyan'dan Azerbaycan'a: 'Hüküm giymiş Azerbaycanlıları Ermeni esirler ile takas etmeye hazırız'

Esirler sorunu dikkatimizin merkezinde yer almaktadır. Tamamen insani olan bu konunun siyasi amaçlar için kullanılmasından üzüntü duyduğumu ifade etmeliyim. Bu konuda esnek davranacağımızı ve esirlerimizin geri dönmesi için Azerbaycan ile birlikte çalışacağımızı ifade ettiğimizi ve buna hazır olduğumuzu söylemek isterim. Müzakereler bu yollardan biridir. Ayrıca, Ermenistan'da hüküm giymiş Azerbaycanlıları bizim esirlerimizle takas etmeye hazır olduğumuzu ifade ettik ve bu konuya insani bir nitelik kazandırdık.