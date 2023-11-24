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https://sputniknews.com.tr/20231124/pasinyandan-azerbaycana-hukum-giymis-azerbaycanlilari-ermeni-esirler-ile-takas-etmeye-haziriz-1077750789.html
Paşinyan'dan Azerbaycan'a: 'Hüküm giymiş Azerbaycanlıları Ermeni esirler ile takas etmeye hazırız'
Paşinyan'dan Azerbaycan'a: 'Hüküm giymiş Azerbaycanlıları Ermeni esirler ile takas etmeye hazırız'
Ermenistan Başbakanı Paşinyan hüküm giymiş Azerbaycan vatandaşlarını Ermeni mahkumlarla takas etmeyi teklif etti. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T15:32+0300
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dünya
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ermenistan başbakanı nikol paşinyan
ermenistan
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azerbaycan
dağlık karabağ
dağlık karabağ krizi
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinde hüküm giymiş Azerbaycan vatandaşlarını Azerbaycan tarafının elindeki Ermeni esirlerle takas etmeye hazır olduğunu söyledi.Paşinyan açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Paşinyan ayrıca Ermenistan'ın konuyla ilgili olarak uluslararası hukuk mercilerine de başvurduklarını söyledi. Esirlerin iadesi sürecinden memnun olmadığını belirten Paşinyan, 2020'den bu yana 100'den fazla esirin Azerbaycan'dan Ermenistan'a iade edildiğini hatırlattı.
https://sputniknews.com.tr/20231017/pasinyan-ermenistan-ve-azerbaycan-arasinda-baris-imzalanmasi-mumkun-1076428873.html
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Paşinyan'dan Azerbaycan'a: 'Hüküm giymiş Azerbaycanlıları Ermeni esirler ile takas etmeye hazırız'

15:32 24.11.2023
© Sputnik / Евгений БиятовErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan hüküm giymiş Azerbaycan vatandaşlarını Ermeni mahkumlarla takas etmeyi teklif etti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinde hüküm giymiş Azerbaycan vatandaşlarını Azerbaycan tarafının elindeki Ermeni esirlerle takas etmeye hazır olduğunu söyledi.
Paşinyan açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
Esirler sorunu dikkatimizin merkezinde yer almaktadır. Tamamen insani olan bu konunun siyasi amaçlar için kullanılmasından üzüntü duyduğumu ifade etmeliyim. Bu konuda esnek davranacağımızı ve esirlerimizin geri dönmesi için Azerbaycan ile birlikte çalışacağımızı ifade ettiğimizi ve buna hazır olduğumuzu söylemek isterim. Müzakereler bu yollardan biridir. Ayrıca, Ermenistan'da hüküm giymiş Azerbaycanlıları bizim esirlerimizle takas etmeye hazır olduğumuzu ifade ettik ve bu konuya insani bir nitelik kazandırdık.
Paşinyan ayrıca Ermenistan'ın konuyla ilgili olarak uluslararası hukuk mercilerine de başvurduklarını söyledi. Esirlerin iadesi sürecinden memnun olmadığını belirten Paşinyan, 2020'den bu yana 100'den fazla esirin Azerbaycan'dan Ermenistan'a iade edildiğini hatırlattı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
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Paşinyan: Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış imzalanması mümkün
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