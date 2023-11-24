https://sputniknews.com.tr/20231124/pakistandan-370-bin-afgan-ulkesine-dondu-1077750340.html

Sınır dışı kararı verilmişti: Pakistan’dan 370 bin Afgan ülkesine döndü

Sınır dışı kararı verilmişti: Pakistan’dan 370 bin Afgan ülkesine döndü

Pakistan’ın ülkesinde bulunan belgesiz Afganları sınır dışı etme kararını açıklamasının ardından bugüne kadar 370 bin Afgan ülkesine döndü. 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T15:21+0300

2023-11-24T15:21+0300

2023-11-24T15:21+0300

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Pakistan hükümeti, Ekim ayında Afganistan sınırındaki bölgelerde silahlı saldırıların artması nedeniyle yasa dışı Afgan göçmenlere 1 Kasım'a kadar ülkeden ayrılmaları çağrısında bulunmuştu. Pakistan’ın çağrısının ardından binlerce Afgan ülkesine geri döndü. ,Son yapılan açıklamaya göre, 370 binden fazla Afgan ülkesine döndü. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, ülkesine dönenlere sınırda gıda yardımı sağlıyor. Afganistan’ın Nangarhar ve Kandahar eyaletlerinde bulunan iki resmi sınır geçişinden geçen Afganlar, resmi belgelerin sağlanmasının ardından nakit yardımı ve Dünya Gıda Programı kapsamında yardım alıyor.Dünya Gıda Programı, gelecek aylarda Pakistan’dan ülkelerine dönen 1 milyon Afgan’a ulaşmayı ve 27,5 milyon dolar yardım sağlamayı planlıyor.Öte yandan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, Pakistan’a belgesi bulunmayan Afgan göçmenleri kötü kış koşullarını göz önünde bulundurarak Afganları sınır dışı etmekten vazgeçmesi çağrısı yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230713/iran-yaklasik-18-bin-duzensiz-afgan-gocmeni-sinir-disi-etti-1073491593.html

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afganistan, pakistan, bm, birleşmiş milletler (bm), mülteci, mülteci krizi, mülteci anlaşması, mülteci sorunu, mülteci kampı