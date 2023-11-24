‘Nasrallah savaşı başlatan taraf olmamak için akıllı ve stratejik davranıyor'

“Burada başarı yok Hamas açısından. Filistin halkı açısından, bu kadar insanın hayatını kaybetmiş olmasına rağmen, bu meselenin gündeme gelmesi durumu var. Fakat Hamas’a bakarsak, başarı olmadığı ortada. Bunu hesaplamış olmaları gerekiyordu. Eğer hesapladılarsa, bu kadar kaybı göze almış olmaları kabul edilebilir bir şey değil. Eğer kaybı hesaplamadılarsa, bu yine kendi açılarından olumsuz bir şey.

Hasan Nasrallah’ın konuşmalarını hatırlayalım. ‘Bu tamamen Hamas’ın kararıdır, üstelik bu saldırıyı gizli tutarak yaptılar’ dedi. Yani diyor ki Nasrallah, ‘Kime danıştınız? Hangi beklentiye girdiniz?’ diye sorguluyor. Ortadoğu’da bir İslami direniş ekseni var. İsrail-Filistin bağlamında da var bu. Dolayısıyla Hamas’ın tek başına böyle bir şeye kalkışmış olması, bu sorumluluğu tamamen kendisine yüklüyor. Artısı-eksisi kendisine yazılabilir ama artısının ne olduğu konusunda henüz bir sonuç göremiyorum. Dolayısıyla, bence Hamas burada bir hata yaptı. Bu sonucu göze alarak yaptıysa hataydı. Eğer hesaplayamadıysa yine hataydı. Dolayısıyla Hamas açısından söylenecek olumlu hiçbir şey söz konusu değil.”