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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 2028'de turizm gelirini 100 milyar dolar seviyesine çıkaracağız
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 2028'de turizm gelirini 100 milyar dolar seviyesine çıkaracağız
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldığı kongrede, "Türkiye olarak turizmde artık dünyanın süper ligindeyiz. Hedeflerimize uygun bir şekilde... 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T15:43+0300
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türkiye
video
turizm
kültür ve turizm bakanlığı
mehmet nuri ersoy
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Antalya'da düzenlenen turizm kongresi'ne katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,turizmde dolu dolu bir yılın sonuna geldiklerini, yılbaşında hedeflenen 55.6 milyar dolar turizm gelirine Kahramanmaraş merkezli depremler, seçim süreci ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına rağmen yakın olduklarını söyledi. Bakan Ersoy, turizm rakamlarıyla ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Ersoy, "2023 yılı Ocak-Ekim döneminde ağırladığımız toplam ziyaretçi sayısı 50.2 milyon kişiyi aştı.Tatilde Türkiye'yi tercih eden yabancı turist sayısı bu 10 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.58'lik artış gösterdi.Turizm gelirlerinde 2023 Ocak-Eylül döneminde 42 milyar dolara ulaşmış durumdayız. Geçen yılın aynı döneminde ulaşılan 35 milyar dolarlık gelirle kıyaslandığında, yüzde 20'lik bir artış elde ettiğimizi memnuniyetle görüyoruz.Türkiye olarak turizmde artık dünyanın süper ligindeyiz. Hedeflerimize uygun bir şekilde ilerliyoruz. 2028'de hedefimiz çok daha büyük. Turizm gelirinde çıtayı 100 milyar dolar seviyesine çıkaracağız” ifadelerine yer verdi.
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video, turizm, kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy, видео

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 2028'de turizm gelirini 100 milyar dolar seviyesine çıkaracağız

15:43 24.11.2023 (güncellendi: 15:44 24.11.2023)
© İHA
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldığı kongrede, "Türkiye olarak turizmde artık dünyanın süper ligindeyiz. Hedeflerimize uygun bir şekilde ilerliyoruz. 2028'de hedefimiz çok daha büyük. Turizm gelirinde çıtayı 100 milyar dolar seviyesine çıkaracağız" dedi.
Antalya'da düzenlenen turizm kongresi'ne katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,
turizmde dolu dolu bir yılın sonuna geldiklerini, yılbaşında hedeflenen 55.6 milyar dolar turizm gelirine Kahramanmaraş merkezli depremler, seçim süreci ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına rağmen yakın olduklarını söyledi.

Bakan Ersoy, turizm rakamlarıyla ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Ersoy, "2023 yılı Ocak-Ekim döneminde ağırladığımız toplam ziyaretçi sayısı 50.2 milyon kişiyi aştı.Tatilde Türkiye'yi tercih eden yabancı turist sayısı bu 10 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.58'lik artış gösterdi.Turizm gelirlerinde 2023 Ocak-Eylül döneminde 42 milyar dolara ulaşmış durumdayız. Geçen yılın aynı döneminde ulaşılan 35 milyar dolarlık gelirle kıyaslandığında, yüzde 20'lik bir artış elde ettiğimizi memnuniyetle görüyoruz.Türkiye olarak turizmde artık dünyanın süper ligindeyiz. Hedeflerimize uygun bir şekilde ilerliyoruz. 2028'de hedefimiz çok daha büyük. Turizm gelirinde çıtayı 100 milyar dolar seviyesine çıkaracağız” ifadelerine yer verdi.
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