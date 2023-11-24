https://sputniknews.com.tr/20231124/karin-siskinligi-yasadi-karnindan-20-kiloluk-kitle-cikti-1077745572.html
Karın şişkinliği yaşadı: Karnından 20 kiloluk kitle çıktı
Karın şişkinliği yaşadı: Karnından 20 kiloluk kitle çıktı
Tekirdağ’da bir hasta, karın şişkinliği şikayeti ile gittiği hastaneye başvurdu. Hastanın karnından 20 kilogramlık kitle çıktı. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T14:24+0300
2023-11-24T14:24+0300
2023-11-24T14:24+0300
yaşam
video
tekirdağ
hastane
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Karın şişliği şikayeti yaşayan 41 yaşındaki hasta, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne başvuruda bulundu.Yapılan tedaveti sonrasında hastanın vücudunda kitle olduğu belirlendi. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra ameliyata alınan hastanın sağ yumurtalık kısmından 50 santim çapında 20 kilo ağırlığında kitle olduğu fark edildi.Doktorun başarılı çalışması sonucu kitle olduğu yerden çıkarıldı.
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Karın şişkinliği yaşadı
Karın şişkinliği yaşadı
2023-11-24T14:24+0300
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video, tekirdağ, hastane, видео
video, tekirdağ, hastane, видео
Karın şişkinliği yaşadı: Karnından 20 kiloluk kitle çıktı
Tekirdağ’da bir hasta, karın şişkinliği şikayeti ile gittiği hastaneye başvurdu. Hastanın karnından 20 kilogramlık kitle çıktı.
Karın şişliği şikayeti yaşayan 41 yaşındaki hasta, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne başvuruda bulundu.
Yapılan tedaveti sonrasında hastanın vücudunda kitle olduğu belirlendi.
Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra ameliyata alınan hastanın sağ yumurtalık kısmından 50 santim çapında 20 kilo ağırlığında kitle olduğu fark edildi.
Doktorun başarılı çalışması sonucu kitle olduğu yerden çıkarıldı.