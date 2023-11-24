https://sputniknews.com.tr/20231124/irlandada-bicakli-saldiri-sonrasi-ortalik-karisti-5-yarali-1077732072.html

İrlanda'da bıçaklı saldırı sonrası ortalık karıştı: 5 yaralı

İrlanda'da bıçaklı saldırı sonrası ortalık karıştı: 5 yaralı

İrlanda’nın başkenti Dublin’de okulun önünde meydana gelen bıçaklı saldırının ardından halk sokağa indi. Göstericiler, polisle çatışarak, araçları ateşe verdi. 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T00:11+0300

2023-11-24T00:11+0300

2023-11-24T00:48+0300

irlanda

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bıçaklama

saldırı

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İrlanda'nın başkenti Dublin'de şehir merkezindeki bir okulun dışında meydana gelen bıçaklama olayında 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı bildirildi.​​​​​​​Sky News'te yer alan haberlere göre, Dublin'de Doğu Parnell Meydanı'nda bir okulun dışında meydana gelen bıçaklama olayında yaralanan 5 kişi arasında 3 küçük çocuk bulunuyor.İrlanda polisi de yaptığı açıklamada, okulun dışında birden fazla küçük çocuğun dahil olduğu "ciddi olayın" meydana geldiğini kaydetti.Polis, aralarında üç küçük çocuk, bir erkek ve bir kadının bulunduğu 5 kişinin Dublin bölgesindeki hastanelere kaldırıldığını ifade etti.İrlanda polisi, çocuklardan birinin ve olay yerinde bulunan kadının, ciddi yaralanma, diğer iki çocuk ve erkeğin ise daha hafif yaralanmalar nedeniyle tedavi gördüğünü kaydetti.Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.​​​​​​​İrlanda kamu yayın kuruluşu RTE de yaralanmaların şüpheli bıçaklama olayından kaynaklandığını bildirdi.Bıçaklama olayının ardından toplanan grup ile polis arasında gerginlikDublin'de 5 kişinin bıçaklanması olayının ardından bıçaklı saldırının meydana geldiği bölge yakınlarında toplanan protestocular ile İrlanda polisi arasında gerginlik çıktı.Bıçaklama olayından göçmen bir erkeği sorumlu tutunan grup, bir polis aracını ve tramvayı ateşe verdi ve bazı polis memurlarına saldırdı.Protestocular, birçok araca da zarar verdi.İrlanda polisi, bıçaklı saldırıyla bağlantılı bir kişinin gözaltına alındığını ve bu kişinin de ciddi yaralanmalar nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı.'Bu akşam tanık olduğumuz sahnelere müsamaha gösterilmeyecek'İrlanda Adalet Bakanı Helen McEntee, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Dublin şehir merkezinde meydana gelen korkunç saldırı hepimizi şoke eden dehşet verici bir suç, ancak bu akşam şehir merkezimizde tanık olduğumuz sahnelere müsamaha gösterilemez ve gösterilmeyecektir” ifadesini kullandı.McEntee, "haydut ve manipülatif bir unsurun, dehşet verici bir trajediyi tahribat yaratmak için kullanmasına izin verilmemesi gerektiğinin" altını çizdi. ​​​​​​​

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irlanda, avrupa, bıçaklama, saldırı