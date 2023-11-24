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Fatih Terim’in ifadesi ortaya çıktı: 'Seçil’e fon için para vermedim'
Fatih Terim’in ifadesi ortaya çıktı: 'Seçil’e fon için para vermedim'
Bankacı Seçil Erzan davasında Fatih Terim’in ifadesinde “Bu fonla alakalı Seçil Erzan’a hiç para vermedim. Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yok”... 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T09:33+0300
2023-11-24T09:33+0300
türkiye
fatih terim
seçil erzan
dolandırıcılık
banka dolandırıcılığı
fon
banka
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Birçok Galatasaraylı futbolcu ve iş insanını yüksek kazanç vaadiyle kandıran bankacı Seçil Erzan'ın, "Fatih Terim Fonu" ismiyle yaptığı dolandırıcılığa ilişkin davada, Terim'in ifadesi ortaya çıktı.Fatih Terim'in Denizbank Levent Şube Müdürü, aynı zamanda kendisinin de bir dönem finans danışmanı olan Seçil Erzan'a 300 bin dolar vererek başlayan ve adının da zamanla 'Fatih Terim Fonu' olarak kaldığı dolandırıcılık zincirinde Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Volkan Bahçekapılı, Buse Terim ve Selçuk İnan'ın da olduğu çok sayıda kişinin adı geçiyor. 18 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen Seçil Erzan, geçen günlerde hakim karşısına çıktı.Arda Turan'ın ve Seçil Erzan'ın ifadeleri ile Turan'ın mahkemeye sunduğu yazışma ve videolar gündemdeki yerini korurken, söz konusu davayla ilgili Fatih Terim'in de ifadesi ortaya çıktı.'Hiç para vermedim'Halk TV'de yer alan habere göre, Terim'in dava dosyasına giren ifadesi şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20231123/futbolculari-dolandirdigi-iddia-edilen-bankaciyla-turanin-konusmasi-ortaya-cikti-servetim-sendeydi-1077694584.html
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Fatih Terim’in ifadesi ortaya çıktı: 'Seçil’e fon için para vermedim'

09:33 24.11.2023
© Instagram/Fatih TerimFatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli
Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© Instagram/Fatih Terim
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Bankacı Seçil Erzan davasında Fatih Terim’in ifadesinde “Bu fonla alakalı Seçil Erzan’a hiç para vermedim. Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yok” dediği öne sürüldü.
Birçok Galatasaraylı futbolcu ve iş insanını yüksek kazanç vaadiyle kandıran bankacı Seçil Erzan'ın, "Fatih Terim Fonu" ismiyle yaptığı dolandırıcılığa ilişkin davada, Terim'in ifadesi ortaya çıktı.
Fatih Terim'in Denizbank Levent Şube Müdürü, aynı zamanda kendisinin de bir dönem finans danışmanı olan Seçil Erzan'a 300 bin dolar vererek başlayan ve adının da zamanla 'Fatih Terim Fonu' olarak kaldığı dolandırıcılık zincirinde Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Volkan Bahçekapılı, Buse Terim ve Selçuk İnan'ın da olduğu çok sayıda kişinin adı geçiyor. 18 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen Seçil Erzan, geçen günlerde hakim karşısına çıktı.
Arda Turan'ın ve Seçil Erzan'ın ifadeleri ile Turan'ın mahkemeye sunduğu yazışma ve videolar gündemdeki yerini korurken, söz konusu davayla ilgili Fatih Terim'in de ifadesi ortaya çıktı.

'Hiç para vermedim'

Halk TV'de yer alan habere göre, Terim'in dava dosyasına giren ifadesi şöyle:
"Ben uzun yıldır teknik direktörlük yaptım. Son 1 yıldır dinleniyorum. Seçil Erzan ile yaklaşık 5-6 yıldır tanışmaktayım. Hatırladığım kadarıyla 11 yıldır da Denizbank müşterisiyim. Ben yoğunluğumdan dolayı takip edemiyorum, bankaya hiç gitmedim. Dosyadaki fon ile uzaktan yakından alakam yok. Bu fon için kimse benden para istemedi. Bu fon için Seçil Erzan'a hiç para vermedim. Erzan olayını duyunca paramı eşimin hesabına aktardım. 6 Nisan'da hesabımda ne olup bittiğini öğrenmek için Denizbank çalışanı Rüya Hanım'la yazıştım. O da bana bilgileri atacağına ilişkin mesaj gönderdi. Gönderdiği Excel tablosunda 3 kalem gözükmekteydi. Birincisinde 219.300 USD, 47.400 TL (TL Mevduat) ve saklama O/N 3 Milyon USD şeklinde bilgiler yer alıyordu. Bana mesaj yoluyla gönderilen ve yukarıda bahsettiğim kalemlerden 219.300 USD, 47.400 TL (TL Mevduat) paramın eşimin hesabına geldiğini tespit ettim fakat 3.000.000 USD hala gönderilmedi. Öncelikle 3.000.000 USD paramı halen bana vermedikleri için Denizbank'ta çalışan Rüya Hanım'dan şikayetçiyim."
arda turan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
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