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Efsane Kasım indirimleri başladı: AVM önünde metrelerce kuyruk oluşturdular
Efsane Kasım indirimleri başladı: AVM önünde metrelerce kuyruk oluşturdular
İstanbul Esenyurt’ta bir AVM’de Kasım ayı indirimleri nedeniyle oluşan metrelerce kuyruk havadan görüntülendi. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
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Dünya genelinde yapılan ve her yıl tekrarlanan Kasım ayı indirimlerinden yararlanmak isteyenler İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yer alan bir Alışveriş Merkezi’nin önünde sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdi.Alışveriş merkezi açılış saatine kadar bekleyip sıraya giren kalabalık, metrobüs üst geçidinden AVM'ye kadar ulaştı.Oluşan sıra drone ile havadan da görüntülendi.
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'Efsane Kasım indirimleri' için AVM önünde metrelerce kuyruk oluşturdular
'Efsane Kasım indirimleri' için AVM önünde metrelerce kuyruk oluşturdular
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video, efsane cuma, efsane kasım indirimleri, avm, видео
video, efsane cuma, efsane kasım indirimleri, avm, видео

Efsane Kasım indirimleri başladı: AVM önünde metrelerce kuyruk oluşturdular

12:23 24.11.2023
© İHA
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İstanbul Esenyurt’ta bir AVM’de Kasım ayı indirimleri nedeniyle oluşan metrelerce kuyruk havadan görüntülendi.
Dünya genelinde yapılan ve her yıl tekrarlanan Kasım ayı indirimlerinden yararlanmak isteyenler İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yer alan bir Alışveriş Merkezi’nin önünde sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdi.

Alışveriş merkezi açılış saatine kadar bekleyip sıraya giren kalabalık, metrobüs üst geçidinden AVM'ye kadar ulaştı.

Oluşan sıra drone ile havadan da görüntülendi.
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