https://sputniknews.com.tr/20231124/efsane-kasim-indirimleri-basladi-avm-onunde-metrelerce-kuyruk-olusturdular-1077741438.html

Efsane Kasım indirimleri başladı: AVM önünde metrelerce kuyruk oluşturdular

Efsane Kasım indirimleri başladı: AVM önünde metrelerce kuyruk oluşturdular

İstanbul Esenyurt’ta bir AVM’de Kasım ayı indirimleri nedeniyle oluşan metrelerce kuyruk havadan görüntülendi. 24.11.2023, Sputnik Türkiye

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Dünya genelinde yapılan ve her yıl tekrarlanan Kasım ayı indirimlerinden yararlanmak isteyenler İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yer alan bir Alışveriş Merkezi’nin önünde sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdi.Alışveriş merkezi açılış saatine kadar bekleyip sıraya giren kalabalık, metrobüs üst geçidinden AVM'ye kadar ulaştı.Oluşan sıra drone ile havadan da görüntülendi.

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'Efsane Kasım indirimleri' için AVM önünde metrelerce kuyruk oluşturdular 'Efsane Kasım indirimleri' için AVM önünde metrelerce kuyruk oluşturdular 2023-11-24T12:23+0300 true PT0M21S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, efsane cuma, efsane kasım indirimleri, avm, видео