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DSÖ'den Çin'e solunum yolu hastalığı tavsiyesi
DSÖ'den Çin'e solunum yolu hastalığı tavsiyesi
DSÖ, Çin'de daha çok çocuklarda görülen solunum yolu hastalıklarına ilişkin tavsiyelerde bulundu. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T02:52+0300
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dünya sağlık örgütü (dsö)
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de, daha çok çocuklar arasında görülen solunum yolu hastalıkları ve zatürre vakalarındaki artışa ilişkin tavsiyelerde bulundu.DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, solunum yolu hastalıkları vakalarında artış olduğu bildirilen Çin'den istenen resmi bilgiler ışığında, ülkedeki insanların solunum yolu hastalığı riskini azaltmak için aşıyı da içeren önlemleri uygulamaları, hasta insanlardan uzak durmaları, hastaların evde kalmaları, gerektiğinde test yaptırmaları ve tıbbi bakım almaları, uygun şekilde maske takmaları ve düzenli el yıkamaları tavsiyesi yinelendi.Çin'i ziyaret edenlere ilişkin "özel bir tedbir" önerisi olmadığı ifade edilen açıklamada, solunum hastalıklarına işaret eden belirtileri gösteren kişilerin ülkeyi ziyaret etmekten kaçınmaları önerildi.Açıklamada, ziyaret esnasında ya da sonrasında belirtilerin gözlemlenmesi halinde kişilerin, tıbbi yardıma başvurması ve sağlık hizmeti sağlayıcılarını seyahat geçmişlerinden haberdar etmeleri tavsiye edildi.DSÖ, konuya ilişkin bilgiler ışığında "herhangi bir seyahat ya da ticaret kısıtlamasının uygulanmamasını" da önerdi.DSÖ, Çin'den resmi bilgi talep ettiDSÖ, bir diğer yazılı açıklamasında, Çin'den daha çok çocuklar arasında görülen solunum yolu hastalıkları ve zatürre vakalarındaki artış nedeniyle bu hastalıklara ilişkin "laboratuvar sonuçları, ek epidemiyolojik ve klinik bilgilerinin yanı sıra bilinen patojenlerin dolaşımındaki son trendler ve sağlık sistemleri üzerindeki mevcut yük" hakkında resmi bilgi talebinde bulunduğunu bildirmişti.Açıklamada, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkililerinin, 13 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede solunum yolu hastalıkları vakalarında artış olduğunu bildirdiği hatırlatılmıştı.Çinli yetkililerinin bu artışı, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasına ve grip, mikoplazma zatürresi, solunum sinsityal virüsü (RSV) ve SARS-CoV-2 gibi bilinen patojenlerin dolaşımına dayandırdığı belirtilmişti.Açıklamada, 21 Kasım'da Çin'in kuzeyindeki çocuklarda tanı konulamayan zatürre salgınının medyada yer aldığına işaret edilmiş, ekimden bu yana, bölgede, önceki 3 yılın aynı dönemine kıyasla grip benzeri hastalıklarda artış olduğu vurgulanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221221/cin-sadece-zaturre-ve-solunum-yetmezligine-bagli-olumleri-kovid-19dan-sayacak-1064816909.html
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dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), çin, zatürre
dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), çin, zatürre

DSÖ'den Çin'e solunum yolu hastalığı tavsiyesi

02:52 24.11.2023 (güncellendi: 02:53 24.11.2023)
© AP Photo / Andy WongÇin, ilkokul, öğrenci, koronavirüs, maske
Çin, ilkokul, öğrenci, koronavirüs, maske - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Andy Wong
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DSÖ, Çin'de daha çok çocuklarda görülen solunum yolu hastalıklarına ilişkin tavsiyelerde bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de, daha çok çocuklar arasında görülen solunum yolu hastalıkları ve zatürre vakalarındaki artışa ilişkin tavsiyelerde bulundu.
DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, solunum yolu hastalıkları vakalarında artış olduğu bildirilen Çin'den istenen resmi bilgiler ışığında, ülkedeki insanların solunum yolu hastalığı riskini azaltmak için aşıyı da içeren önlemleri uygulamaları, hasta insanlardan uzak durmaları, hastaların evde kalmaları, gerektiğinde test yaptırmaları ve tıbbi bakım almaları, uygun şekilde maske takmaları ve düzenli el yıkamaları tavsiyesi yinelendi.
Çin'i ziyaret edenlere ilişkin "özel bir tedbir" önerisi olmadığı ifade edilen açıklamada, solunum hastalıklarına işaret eden belirtileri gösteren kişilerin ülkeyi ziyaret etmekten kaçınmaları önerildi.
Açıklamada, ziyaret esnasında ya da sonrasında belirtilerin gözlemlenmesi halinde kişilerin, tıbbi yardıma başvurması ve sağlık hizmeti sağlayıcılarını seyahat geçmişlerinden haberdar etmeleri tavsiye edildi.
DSÖ, konuya ilişkin bilgiler ışığında "herhangi bir seyahat ya da ticaret kısıtlamasının uygulanmamasını" da önerdi.

DSÖ, Çin'den resmi bilgi talep etti

DSÖ, bir diğer yazılı açıklamasında, Çin'den daha çok çocuklar arasında görülen solunum yolu hastalıkları ve zatürre vakalarındaki artış nedeniyle bu hastalıklara ilişkin "laboratuvar sonuçları, ek epidemiyolojik ve klinik bilgilerinin yanı sıra bilinen patojenlerin dolaşımındaki son trendler ve sağlık sistemleri üzerindeki mevcut yük" hakkında resmi bilgi talebinde bulunduğunu bildirmişti.
Açıklamada, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkililerinin, 13 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede solunum yolu hastalıkları vakalarında artış olduğunu bildirdiği hatırlatılmıştı.
Çinli yetkililerinin bu artışı, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasına ve grip, mikoplazma zatürresi, solunum sinsityal virüsü (RSV) ve SARS-CoV-2 gibi bilinen patojenlerin dolaşımına dayandırdığı belirtilmişti.
Açıklamada, 21 Kasım'da Çin'in kuzeyindeki çocuklarda tanı konulamayan zatürre salgınının medyada yer aldığına işaret edilmiş, ekimden bu yana, bölgede, önceki 3 yılın aynı dönemine kıyasla grip benzeri hastalıklarda artış olduğu vurgulanmıştı.
Çin - Koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
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