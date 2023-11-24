https://sputniknews.com.tr/20231124/dolandirildigini-iddia-eden-arda-turanin-esi-aslihan-dogandan-ilk-aciklama-1077736166.html
Dolandırıldığını iddia eden Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan ilk açıklama
Dolandırıldığını iddia eden Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan ilk açıklama
Bankacı Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddia edilen ve “13 milyon 900 bin doları elden verdim” açıklamasıyla gündem olan Arda Turan’ın eşi Aslıhan... 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T09:57+0300
2023-11-24T09:57+0300
2023-11-24T09:57+0300
türkiye
arda turan
aslıhan doğan turan
dolandırıcılık
banka dolandırıcılığı
seçil erzan
para
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Bankacı Seçil Erzan’a elden 13 milyon 900 bin dolar verdiğini söyleyen Arda Turan’ın ifadesi sonrası Bebek’te görüntülenen ünlü futbolcunun eşi Aslıhan Turan’a konuyla ilgili sorular yöneltildi.'Konuşmam doğru olmaz'Konuşmak istemeyen Aslıhan Turan, “Lütfen lütfen, ben o konulara hiç girmeyeyim zaten. Arda gerekli açıklamayı yaptı. Benden de birkaç yer röportaj istedi, ancak geri çevirdim. Konu yargıda, benim konuşmam hiç doğru olmaz. Bana bunları sormayın olur mu?” dedi. Turan, “Şu an bir yere yetişmeye çalışıyorum” diyerek uzaklaştı.
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arda turan, aslıhan doğan turan, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, seçil erzan, para
arda turan, aslıhan doğan turan, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, seçil erzan, para
Dolandırıldığını iddia eden Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan ilk açıklama
Bankacı Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddia edilen ve “13 milyon 900 bin doları elden verdim” açıklamasıyla gündem olan Arda Turan’ın eşi Aslıhan Turan, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.
Bankacı Seçil Erzan’a elden 13 milyon 900 bin dolar verdiğini söyleyen Arda Turan’ın ifadesi sonrası Bebek’te görüntülenen ünlü futbolcunun eşi Aslıhan Turan’a konuyla ilgili sorular yöneltildi.
Konuşmak istemeyen Aslıhan Turan, “Lütfen lütfen, ben o konulara hiç girmeyeyim zaten. Arda gerekli açıklamayı yaptı. Benden de birkaç yer röportaj istedi, ancak geri çevirdim. Konu yargıda, benim konuşmam hiç doğru olmaz. Bana bunları sormayın olur mu?” dedi. Turan, “Şu an bir yere yetişmeye çalışıyorum” diyerek uzaklaştı.