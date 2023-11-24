https://sputniknews.com.tr/20231124/dolandirildigini-iddia-eden-arda-turanin-esi-aslihan-dogandan-ilk-aciklama-1077736166.html

Dolandırıldığını iddia eden Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan ilk açıklama

Dolandırıldığını iddia eden Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan ilk açıklama

Bankacı Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddia edilen ve “13 milyon 900 bin doları elden verdim” açıklamasıyla gündem olan Arda Turan’ın eşi Aslıhan... 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T09:57+0300

2023-11-24T09:57+0300

2023-11-24T09:57+0300

türkiye

arda turan

aslıhan doğan turan

dolandırıcılık

banka dolandırıcılığı

seçil erzan

para

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Bankacı Seçil Erzan’a elden 13 milyon 900 bin dolar verdiğini söyleyen Arda Turan’ın ifadesi sonrası Bebek’te görüntülenen ünlü futbolcunun eşi Aslıhan Turan’a konuyla ilgili sorular yöneltildi.'Konuşmam doğru olmaz'Konuşmak istemeyen Aslıhan Turan, “Lütfen lütfen, ben o konulara hiç girmeyeyim zaten. Arda gerekli açıklamayı yaptı. Benden de birkaç yer röportaj istedi, ancak geri çevirdim. Konu yargıda, benim konuşmam hiç doğru olmaz. Bana bunları sormayın olur mu?” dedi. Turan, “Şu an bir yere yetişmeye çalışıyorum” diyerek uzaklaştı.

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arda turan, aslıhan doğan turan, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, seçil erzan, para