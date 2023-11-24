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Dolandırıldığını iddia eden Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan ilk açıklama
Dolandırıldığını iddia eden Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan ilk açıklama
Bankacı Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddia edilen ve “13 milyon 900 bin doları elden verdim” açıklamasıyla gündem olan Arda Turan’ın eşi Aslıhan... 24.11.2023, Sputnik Türkiye
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aslıhan doğan turan
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Bankacı Seçil Erzan’a elden 13 milyon 900 bin dolar verdiğini söyleyen Arda Turan’ın ifadesi sonrası Bebek’te görüntülenen ünlü futbolcunun eşi Aslıhan Turan’a konuyla ilgili sorular yöneltildi.'Konuşmam doğru olmaz'Konuşmak istemeyen Aslıhan Turan, “Lütfen lütfen, ben o konulara hiç girmeyeyim zaten. Arda gerekli açıklamayı yaptı. Benden de birkaç yer röportaj istedi, ancak geri çevirdim. Konu yargıda, benim konuşmam hiç doğru olmaz. Bana bunları sormayın olur mu?” dedi. Turan, “Şu an bir yere yetişmeye çalışıyorum” diyerek uzaklaştı.
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arda turan, aslıhan doğan turan, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, seçil erzan, para
arda turan, aslıhan doğan turan, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, seçil erzan, para

Dolandırıldığını iddia eden Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan ilk açıklama

09:57 24.11.2023
© AAArda Turan ve Aslıhan Doğan
Arda Turan ve Aslıhan Doğan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© AA
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Bankacı Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddia edilen ve “13 milyon 900 bin doları elden verdim” açıklamasıyla gündem olan Arda Turan’ın eşi Aslıhan Turan, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.
Bankacı Seçil Erzan’a elden 13 milyon 900 bin dolar verdiğini söyleyen Arda Turan’ın ifadesi sonrası Bebek’te görüntülenen ünlü futbolcunun eşi Aslıhan Turan’a konuyla ilgili sorular yöneltildi.

'Konuşmam doğru olmaz'

Konuşmak istemeyen Aslıhan Turan, “Lütfen lütfen, ben o konulara hiç girmeyeyim zaten. Arda gerekli açıklamayı yaptı. Benden de birkaç yer röportaj istedi, ancak geri çevirdim. Konu yargıda, benim konuşmam hiç doğru olmaz. Bana bunları sormayın olur mu?” dedi. Turan, “Şu an bir yere yetişmeye çalışıyorum” diyerek uzaklaştı.
Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
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Fatih Terim’in ifadesi ortaya çıktı: 'Seçil’e fon için para vermedim'
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