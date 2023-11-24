https://sputniknews.com.tr/20231124/bm-uzmanlari-batida-israili-elestirenlere-yonelik-baski-yogunlasiyor-1077732869.html

BM uzmanları: Batı’da İsrail’i eleştirenlere yönelik baskı yoğunlaşıyor

BM uzmanları: Batı’da İsrail’i eleştirenlere yönelik baskı yoğunlaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörlerinin yaptığı açıklamaya göre Batı’da, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı politikaları... 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T01:46+0300

2023-11-24T01:46+0300

2023-11-24T01:51+0300

israil- filistin çatışması

bm

bm

birleşmiş milletler (bm)

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin yayınladığı açıklamada, “İsrail ve Batı ülkelerinde, İsrail'in işgal altındaki topraklardaki politikaları ve operasyonları hakkında eleştirel haber yapan veya Filistin yanlısı görüşleri ifade eden gazeteciler ve medya kuruluşları tehditlere, yıldırmaya, ayrımcılığa ve baskıya maruz kalıyor. Bu, otosansür riskini artırıyor ve basın özgürlüğü ve halkın bilme hakkı için gerekli olan bilgi çeşitliliğini zayıflatıyor” ifadesine yer verildi.İsrail’de en az bir medya kuruluşunun, Filistin’e yönelik ‘taraflı’ olduğu iddiasıyla kapatılma tehdidiyle karşı karşıya olduğu ve sosyal medya platformlarının Filistin yanlısı içerikleri ‘orantısız ve haksız şekilde’ kaldırdığı bildirildi. Açıklamada, “Uzmanlar, öğrencilerin üniversitelerden uzaklaştırılması ve ihraç edilmesi, akademisyenlerin işten çıkarılması, ihraç çağrıları, öğrenci birlikleri ve derneklerinin feshedilmesine yönelik tehditler ve Gazze’de acı çeken sivillerle dayanışma amacıyla düzenlenen kampüs toplantılarının kısıtlanması konusundaki endişelerini dile getirdi” dendi.Bazı üniversitelerde öğrencilerin terör destekçileri olarak kara listeye alındığı, bunun gelecekteki kariyerlerine tehdit arz ettiği belirtilen açıklamada, BM’nin, başta Avrupa’da olmak üzere bazı sporcuların, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle uzaklaştırma cezası almasından, diğerlerinin de ekiplerinden uzaklaştırılmakla, sözleşmelerini feshedilmekle ve hatta yaşadıkları ülkelerden sınır dışı edilmekle tehdit edildiğinden üzüntü duyduğu kaydedildi.BM uzmanları, “İnsanlar, ister bir tarafta, ister diğer tarafta veya her iki tarafta olsun, büyük insan hakları ihlallerinin mağdurlarıyla dayanışma gösterme ve adalet talep etme hakkına sahip” ifadesini kullandı.Özel raportörlerin görüşüne göre, Gazze’deki şiddete ve saldırılara son verilmesi veya insani ateşkes çağrılarının yanı sıra, İsrail hükümetinin politikalarına ve eylemlerine yönelik eleştiriler, 'çoğu kez yanlış şekilde teröre veya Yahudi karşıtlığına destekle eş tutuluyor'. Açıklamada, “Özellikle çatışma ve savaş zamanlarında insan haklarının evrenselliğini korumamız, hukukun üstünlüğünün ayrımcılığa uğramadan uygulanmasını sağlamamız ve çifte standartlardan kaçınmaya dikkat etmemiz gerekiyor” dendi.

https://sputniknews.com.tr/20231124/dezenformasyonla-mucadele-merkezi-sifa-hastanesinin-altinda-hamas-karargahi-var-iddiasini-yalanladi-1077732726.html

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bm, bm, birleşmiş milletler (bm), filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu