https://sputniknews.com.tr/20231124/ankara-valiligi-uyardi-saganak-ve-kuvvetli-firtina-geliyor-1077754245.html

Ankara Valiliği uyardı: Sağanak ve kuvvetli fırtına geliyor

Ankara Valiliği uyardı: Sağanak ve kuvvetli fırtına geliyor

Ankara Valiliği, yarından itibaren il genelinde kuvvetli fırtına ve sağanak beklendiğini bildirdi. 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T17:40+0300

2023-11-24T17:40+0300

2023-11-24T17:40+0300

türkiye

ankara

ankara valiliği

fırtına

sağanak

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Ankara Valiliği'nden sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.Valilikten yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli ve yer yer etkili olacak fırtınanın, pazar günü etkisini artırarak kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.İl genelinde görülecek sağanağın da yarın sabah saatlerinden itibaren aralıklarla pazar akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olacağı kaydedildi.

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ankara, ankara valiliği, fırtına, sağanak