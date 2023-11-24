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Ankara Valiliği uyardı: Sağanak ve kuvvetli fırtına geliyor
Ankara Valiliği uyardı: Sağanak ve kuvvetli fırtına geliyor
Ankara Valiliği, yarından itibaren il genelinde kuvvetli fırtına ve sağanak beklendiğini bildirdi. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T17:40+0300
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ankara valiliği
fırtına
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Ankara Valiliği'nden sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.Valilikten yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli ve yer yer etkili olacak fırtınanın, pazar günü etkisini artırarak kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.İl genelinde görülecek sağanağın da yarın sabah saatlerinden itibaren aralıklarla pazar akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olacağı kaydedildi.
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Ankara Valiliği uyardı: Sağanak ve kuvvetli fırtına geliyor

17:40 24.11.2023
© AAAnkara'da fırtına
Ankara'da fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© AA
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Ankara Valiliği, yarından itibaren il genelinde kuvvetli fırtına ve sağanak beklendiğini bildirdi.
Ankara Valiliği'nden sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli ve yer yer etkili olacak fırtınanın, pazar günü etkisini artırarak kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
İl genelinde görülecek sağanağın da yarın sabah saatlerinden itibaren aralıklarla pazar akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olacağı kaydedildi.
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