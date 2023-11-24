https://sputniknews.com.tr/20231124/agirele-canli-yayinda-tehdit-galatasarayi-isin-iceresine-cekme-caban-yakisiksiz-ayagini-denk-al-1077741824.html

Ağırel'e canlı yayında tehdit: Galatasaray’ı işin içeresine çekme çaban yakışıksız, ayağını denk al

Ağırel'e canlı yayında tehdit: Galatasaray’ı işin içeresine çekme çaban yakışıksız, ayağını denk al

Gazeteci Murat Ağırel, Youtube kanalı Taktik Mania Plus’ın yayınında tehdit edildi. Nevzat Dindar ve Alper Mert’in sunuculuğunu yaptığı yayında Ağırel için... 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T12:50+0300

2023-11-24T12:50+0300

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türkiye

murat ağırel

tehdit

sela

türkiye

galatasaray

tuzlaspor

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Gazeteci Murat Ağırel, Youtube kanalı Taktik Mania Plus’ın yayınında tehdit edildi.Ağırel’in Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan “Tuzlaspor’u araştırırken Eyüpspor Başkanı ve Galatasaray kongre üyesine ulaştım” başlıklı yazısının konuşulduğu programda program sunucuları Ağırel’i tehdit etti.Programda Ağırel'i tehdit eden Nevzat Dindar şu ifadeleri kullandı:'Bir bakmışsın selanız okunuyor'Alper Mert ise “Bunu senden isteyenlere gerekli duruşu sergilemeni bekliyoruz. Belli ki bunu senden isteyenler var. Arkadaşlar unutmayın evden Galatasaray’ın cenazesine diye gidersiniz, Galatasaray’a bir bakmışsınız sizin selanızı okutuyor” diye konuştu.Ağırel: Hodri meydanKendisine yönelik tehditlere sosyal medya platformu X üzerinden yanıt veren Murat Ağırel ise şunları söyledi:

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murat ağırel, tehdit, sela, türkiye, galatasaray, tuzlaspor