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Adnan Beker, Akşener'in iddialarına ilişkin konuştu: 'Ne oteli bilirim, ne sahibini tanırım'
Adnan Beker, Akşener'in iddialarına ilişkin konuştu: 'Ne oteli bilirim, ne sahibini tanırım'
İYİ Partiden istifa eden Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, başta kendisi olmak üzere onlarca yol arkadaşının "İYİ Parti Genel Merkezine çöreklenmiş ve... 24.11.2023, Sputnik Türkiye
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Beker, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Oteli olan polis müdürlerinin bulunduğu ve bu otellerde fuhuş yaptırıldığı" yönündeki iddialarının, birtakım çevrelerce kendisiyle ilişkilendirildiğini söyledi.Beker, "Açık ve net söylüyorum: Ne oteli bilirim, ne sahibini tanırım, ne de olayda bahsi geçen emniyet mensuplarının ismini duydum. Umarım söz konusu iddialar bir an evvel açıklığa kavuşur. Beni bu konuyla ilişkilendirmeye çalışan gazeteci, siyasetçi, şahıslara sesleniyorum: Eğer benim ya da bir yakınımın bu bahsedilen çirkin konuyla yakından uzaktan ilişkimiz varsa hemen şimdi huzurunuzda istifa ederim." dedi.Beker, İYİ Partiden istifa etmesinin nedeninin Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'a yönelik asılsız iddialardan kaynaklandığını söyledi.İYİ Partinin kuruluşunda yer almış bir iş adamı olduğunu, Dikbayır ile ilgili parti içindeki söylemlerin dedikodu boyutunu aşarak dışarıda kendilerine sorulması ve parti yönetiminin bu duruma karşı herhangi bir tavır göstermemesinin, kendisini İYİ Parti ile yol ayrımına ittiğini dile getiren Beker, şöyle konuştu:'Her istifa eden tacizle suçlanıyor'Beker, bir gazetecinin, "10 milletvekilinin daha istifa edeceğinin konuşulduğunu" belirtmesi üzerine şunları kaydetti:Beker, AK Parti'ye geçip geçmeyeceği yönündeki soruya, "Bana hiçbir partiden teklif gelmedi, benim de hiçbir partiyle görüşmem olmadı." karşılığını verdi.
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iyi parti, adnan beker, istifa, meral akşener, polis

Adnan Beker, Akşener'in iddialarına ilişkin konuştu: 'Ne oteli bilirim, ne sahibini tanırım'

15:10 24.11.2023
© İHAAnkara Milletvekili Beker
Ankara Milletvekili Beker - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© İHA
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İYİ Partiden istifa eden Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, başta kendisi olmak üzere onlarca yol arkadaşının "İYİ Parti Genel Merkezine çöreklenmiş ve namuslu insanları hedef alan bir grubun itibar suikastına maruz kaldıklarını" belirterek, "Dikbayır hakkında çıkan asılsız iddialar, benim için bardağı taşıran son damla oldu." dedi.
Beker, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Oteli olan polis müdürlerinin bulunduğu ve bu otellerde fuhuş yaptırıldığı" yönündeki iddialarının, birtakım çevrelerce kendisiyle ilişkilendirildiğini söyledi.
Beker, "Açık ve net söylüyorum: Ne oteli bilirim, ne sahibini tanırım, ne de olayda bahsi geçen emniyet mensuplarının ismini duydum. Umarım söz konusu iddialar bir an evvel açıklığa kavuşur. Beni bu konuyla ilişkilendirmeye çalışan gazeteci, siyasetçi, şahıslara sesleniyorum: Eğer benim ya da bir yakınımın bu bahsedilen çirkin konuyla yakından uzaktan ilişkimiz varsa hemen şimdi huzurunuzda istifa ederim." dedi.
Beker, İYİ Partiden istifa etmesinin nedeninin Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'a yönelik asılsız iddialardan kaynaklandığını söyledi.
İYİ Partinin kuruluşunda yer almış bir iş adamı olduğunu, Dikbayır ile ilgili parti içindeki söylemlerin dedikodu boyutunu aşarak dışarıda kendilerine sorulması ve parti yönetiminin bu duruma karşı herhangi bir tavır göstermemesinin, kendisini İYİ Parti ile yol ayrımına ittiğini dile getiren Beker, şöyle konuştu:
"Başta ben ve ailem olmak üzere onlarca yol arkadaşım, İYİ Parti Genel Merkezine çöreklenmiş ve namuslu insanları hedef alan bir grubun itibar suikastına maruz kaldık. Nitekim partide etkili bir genel başkan yardımcılığı yapmış Sakarya Milletvekilimiz Ümit Dikbayır hakkında çıkan asılsız, belden aşağı iddialar benim için bardağı taşıran son damla oldu. Bu nedenle kendimi, ailemi ve inandığım tüm değerleri korumak adına İYİ Parti üyeliğinden istifa ettim. Bana atılan iftiralar istifam sonrası ortaya çıkmıştır. Bu kumpaslar, FETÖ taktiğiyle yapılmaktadır. Bu taktiği uygulayanlar da genel başkanın yanındaki şer odaklarıdır. Allah yardımcım olmuş, iyi ki istifa etmişim."

'Her istifa eden tacizle suçlanıyor'

Beker, bir gazetecinin, "10 milletvekilinin daha istifa edeceğinin konuşulduğunu" belirtmesi üzerine şunları kaydetti:
"Kimse istifa etmez. Her istifa eden tacizle suçlanıyor. O nedenle herkes korkuyor. Bizim partiden istifa edenlerin yüzde 90'ı tacizle suçlanıyor. Ümit Dikbayır'la ilgili iddialar da 4-5 yıl öncesine ait. Çamur at, izi kalsın şeklinde bir genel başkanlık olmaz. Benim ailem var, evlatlarım var. Nasıl, Akşener oğlu ile ilgili iddialarda ortalığı yıkıyorsa benim de evlatlarım var. Dikbayır'ın da ailesi var. Allah'a şükür, hepimiz kendimizden eminiz. Genel başkanın tüm siyasi çalışmalarında yanında olan bir arkadaş, iki kız çocuğu sahibi bir baba tacizle suçlanıyorsa, kendisine 'abla' diye hitap eden bir adam da fuhuş yaptırıldığı iddia edilen otelle ilişkilendiriliyorsa vay bizim partimizin haline. Otele bakmaya gerek yok, o zaman partiye bakmak gerekir."
Beker, AK Parti'ye geçip geçmeyeceği yönündeki soruya, "Bana hiçbir partiden teklif gelmedi, benim de hiçbir partiyle görüşmem olmadı." karşılığını verdi.
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