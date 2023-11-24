https://sputniknews.com.tr/20231124/adnan-beker-aksenerin-iddialarina-iliskin-konustu-ne-oteli-bilirim-ne-sahibini-tanirim-1077749913.html

Adnan Beker, Akşener'in iddialarına ilişkin konuştu: 'Ne oteli bilirim, ne sahibini tanırım'

Adnan Beker, Akşener'in iddialarına ilişkin konuştu: 'Ne oteli bilirim, ne sahibini tanırım'

İYİ Partiden istifa eden Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, başta kendisi olmak üzere onlarca yol arkadaşının "İYİ Parti Genel Merkezine çöreklenmiş ve... 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T15:10+0300

2023-11-24T15:10+0300

2023-11-24T15:10+0300

politika

iyi parti

adnan beker

istifa

meral akşener

polis

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Beker, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Oteli olan polis müdürlerinin bulunduğu ve bu otellerde fuhuş yaptırıldığı" yönündeki iddialarının, birtakım çevrelerce kendisiyle ilişkilendirildiğini söyledi.Beker, "Açık ve net söylüyorum: Ne oteli bilirim, ne sahibini tanırım, ne de olayda bahsi geçen emniyet mensuplarının ismini duydum. Umarım söz konusu iddialar bir an evvel açıklığa kavuşur. Beni bu konuyla ilişkilendirmeye çalışan gazeteci, siyasetçi, şahıslara sesleniyorum: Eğer benim ya da bir yakınımın bu bahsedilen çirkin konuyla yakından uzaktan ilişkimiz varsa hemen şimdi huzurunuzda istifa ederim." dedi.Beker, İYİ Partiden istifa etmesinin nedeninin Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'a yönelik asılsız iddialardan kaynaklandığını söyledi.İYİ Partinin kuruluşunda yer almış bir iş adamı olduğunu, Dikbayır ile ilgili parti içindeki söylemlerin dedikodu boyutunu aşarak dışarıda kendilerine sorulması ve parti yönetiminin bu duruma karşı herhangi bir tavır göstermemesinin, kendisini İYİ Parti ile yol ayrımına ittiğini dile getiren Beker, şöyle konuştu:'Her istifa eden tacizle suçlanıyor'Beker, bir gazetecinin, "10 milletvekilinin daha istifa edeceğinin konuşulduğunu" belirtmesi üzerine şunları kaydetti:Beker, AK Parti'ye geçip geçmeyeceği yönündeki soruya, "Bana hiçbir partiden teklif gelmedi, benim de hiçbir partiyle görüşmem olmadı." karşılığını verdi.

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iyi parti, adnan beker, istifa, meral akşener, polis