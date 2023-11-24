https://sputniknews.com.tr/20231124/abdde-bireysel-silahlanma-rekor-seviyeye-ulasti-1077738372.html

ABD'de bireysel silahlanma rekor seviyeye ulaştı

ABD'de bireysel silahlanma rekor seviyeye ulaştı

ABD'li bir haber kanalı tarafından yapılan ankette, Amerikalı seçmenlerin yüzde 52'sinin evinde ateşli silah bulunduğu ortaya çıktı. 24.11.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

abd

bireysel silahlanma

rekor

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ABD'nin NBC News haber kanalı tarafından yakın zamanda yapılan bir ankette Amerikalı seçmenlerin yüzde 52'sinin evinde silah bulunduğunu açıkladı. Bu oran 2019'daki yüzde 46'ya göre önemli bir artış olarak dikkati çekti. Ankette, hem Cumhuriyetçi hem de Demokratların evlerinde bulundurduğu ön plana çıkıyor.7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışmasının ardından özellikle Amerikalı Yahudiler arasında silah satışların artış gösterdiği aktarıldı.ABD'de bulunan yerel silah mağazaları, ilk kez silah satın alan kişilerde çarpıcı bir artış olduğunu bildirdi.ABD basını, silah satışlarında yaşanan tarihi yükselişin kişisel güvenlik konusunda endişeyi artıracağını vurguluyor.

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