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ABD Başkanı Biden'a genç seçmenlerin desteği azalıyor mu?
ABD Başkanı Biden'a genç seçmenlerin desteği azalıyor mu?
ABD'de yayın yapan bir gazetede ABD Başkanı Biden'ın İsrail-Filistin çatışmasında izlediği politikalar sebebiyle gençler arasında popülaritesini kaybettiğini... 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T10:40+0300
2023-11-24T10:40+0300
dünya
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donald trump
abd seçimleri
batı basını
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israil-filistin
ortadoğu
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ABD'nin önde gelen yayın organlarından birinde yazılan bir makalede, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın ABD'deki genç seçmenler arasındaki popülaritesinin, Gazze Şeridi'nde ateşkes lehinde konuşmak istememesi nedeniyle azaldığı öne sürüldü.Gazetede yer alan yazıda, "Ortadoğu'da artan ölümler sebebiyle, bazı genç seçmenler Başkan Biden'ın yaşananlara verdiği yanıttan hayal kırıklığına uğradı, üçüncü parti bir adaya yani Demokratlardan ya da Cumhuriyetçilerden olmayan oy vermeyi ya da hiç oy vermemeyi düşünüyorlar" notu yer aldı. Söz konusu yazıda, "Biden'ın yaşıyla ilgili endişelerin yanı sıra, bazı liberal görüşlü öğrencilerin üçüncü parti adaylara açık olduklarını ve ABD devlet başkanlığı seçimlerinde Biden ile önceki ABD Başkanı Trump arasındaki mücadelenin tekrarlanmasından duydukları hoşnutsuzluğu dile getirdiklerini" vurgulandı. Gazete, ABD'deki seçmenlerin çoğunluğunun, Ortadoğu yaşanan çatışmalar sebebiyle İsrail'i destekleme eğiliminde olduğunu belirtilirken ancak anketlerde genç Amerikalıların İsrail'in çok sert davrandığına inandığını saptadıklarını ifade etti. Söz konusu yazıda gençlerin çoğunluğunun Biden'ın eylemlerini onaylamadığını vurgulanırken gençler arasındaki desteğin azalmasının Biden'ın başkan olarak yeniden seçilme ihtimalini zorlaştıracağı vurgulandı..
https://sputniknews.com.tr/20231119/netanyahu-biden-bizimle-ayni-ortak-cikarlari-goruyor-1077541142.html
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abd, joe biden, donald trump, abd seçimleri, batı basını, israil, israil-filistin, ortadoğu
abd, joe biden, donald trump, abd seçimleri, batı basını, israil, israil-filistin, ortadoğu

ABD Başkanı Biden'a genç seçmenlerin desteği azalıyor mu?

10:40 24.11.2023
© AP Photo / Susan WalshABD Başkanı Joe Biden Hindi
ABD Başkanı Joe Biden Hindi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Susan Walsh
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ABD'de yayın yapan bir gazetede ABD Başkanı Biden'ın İsrail-Filistin çatışmasında izlediği politikalar sebebiyle gençler arasında popülaritesini kaybettiğini belirtildi.
ABD'nin önde gelen yayın organlarından birinde yazılan bir makalede, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın ABD'deki genç seçmenler arasındaki popülaritesinin, Gazze Şeridi'nde ateşkes lehinde konuşmak istememesi nedeniyle azaldığı öne sürüldü.
Gazetede yer alan yazıda, "Ortadoğu'da artan ölümler sebebiyle, bazı genç seçmenler Başkan Biden'ın yaşananlara verdiği yanıttan hayal kırıklığına uğradı, üçüncü parti bir adaya yani Demokratlardan ya da Cumhuriyetçilerden olmayan oy vermeyi ya da hiç oy vermemeyi düşünüyorlar" notu yer aldı.
Söz konusu yazıda, "Biden'ın yaşıyla ilgili endişelerin yanı sıra, bazı liberal görüşlü öğrencilerin üçüncü parti adaylara açık olduklarını ve ABD devlet başkanlığı seçimlerinde Biden ile önceki ABD Başkanı Trump arasındaki mücadelenin tekrarlanmasından duydukları hoşnutsuzluğu dile getirdiklerini" vurgulandı. Gazete, ABD'deki seçmenlerin çoğunluğunun, Ortadoğu yaşanan çatışmalar sebebiyle İsrail'i destekleme eğiliminde olduğunu belirtilirken ancak anketlerde genç Amerikalıların İsrail'in çok sert davrandığına inandığını saptadıklarını ifade etti.
Söz konusu yazıda gençlerin çoğunluğunun Biden'ın eylemlerini onaylamadığını vurgulanırken gençler arasındaki desteğin azalmasının Biden'ın başkan olarak yeniden seçilme ihtimalini zorlaştıracağı vurgulandı..
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