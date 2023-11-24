2023 yılının en komik yaban hayatı fotoğrafları belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Özgürlük Partisi'nin lideri özgürlüklere karşı'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Erol Şahin: Otomobil fiyatları Şubat'ta yüzde 10 artacak
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Canan Dağdeviren, ilham veren 100 kadın listesinde
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zekanın tıp alanındaki katkıları
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan: Gazze’de Batı’nın maskesi düştü
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye açıklaması: İsrail’in nükleer silahlarının denetimine dair bir başvuru gelmedi
17:46
1 dk
SESLİ HABER
Anket: Amerikalıların yarısı ABD'nin Ukrayna'ya yardımını ‘aşırı’ buluyor
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Rusya, 'Amiral Grigoroviç' fırkateynini Doğu Akdeniz'e konuşlandırdı
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Orban, Kiev'e yardımı engellemekle tehdit etti’
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilimciler Antarktika’da rekor düzeyde sebze hasadı topladı
18:35
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: AB VE NATO, Sovyet asker anıtlarının yıkılmasını destekliyor
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
Rus uçak üreticisinden ‘savaş uçakları’ açıklaması
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Uluslararası ilişkiler uzmanı: Biden’ın makalesi güldürmekten öteye gitmiyor
19:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Öğretmenlerin saygınlıklarının azalmasından duyduğu endişe hüzün verici'
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mısra Öz: Tek istediğimiz adalet
12:00
90 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
13:32
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Napolyon filmi ve Ridley Scott
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore, Güney Kore ile yapılan askeri önlemleri yeniden devreye sokacak
17:42
2 dk
SESLİ HABER
ABD-Kanada sınırındaki köprüdeki patlamanın detayları ortaya çıktı
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Sisi: Filistinlilerin zorla Mısır’a göç ettirilmesi kırmızı çizgimiz
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Rus helikopterleri Ukrayna ordusunun baş belası haline geldi’
18:50
1 dk
SESLİ HABER
BM uzmanları: ‘Batı’da İsrail’i eleştirenlere yönelik baskı yoğunlaşıyor’
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Suriye'deki üssüne roket saldırısı düzenlendi
19:20
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’da Google’a para cezası
19:30
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin Sözcüsü Peskov, AB'yi ‘ABD’nin kontrolündeki bir kıta’ olarak tanımladı
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Çok sayıda Ukraynalı asker teslim oluyor
19:55
1 dk
SESLİ HABER
İsrail istihbaratı, 7 Ekim saldırısına dair raporu ciddiye almadı: 'Hayali senaryo'
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: ‘NATO, Ukrayna'daki çatışmayı kârlı bir yatırım olarak görüyor’
20:08
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20231124/2023-yilinin-en-komik-yaban-hayati-fotograflari-belli-oldu--1077757458.html
2023 yılının en komik yaban hayatı fotoğrafları belli oldu
2023 yılının en komik yaban hayatı fotoğrafları belli oldu
2023 Komik Yaban Hayatı Fotoğrafçılığı Ödülleri sahiplerini buldu. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T20:36+0300
2023-11-24T20:36+0300
multimedya
fotoğraf
fotoğrafçılık
fotoğraf yarışması
hayvan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/18/1077747359_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_0aa8fca9b7e3323c3e75ad5c0b8c132a.jpg
Dünyanın dört bir yanından profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katıldığı yarışma, 2015 yılından bu yana düzenleniyor. Bu yılın ödülleri 85 ülkeden yaklaşık 2 bin kişinin sunduğu toplam 5 bin 300 fotoğraf arasından seçildi. Çeşitli kategorilerde ödül kazanan çalışmalar, Sputnik'in seçkisinde.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/18/1077747359_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f4b78321104910612d87898ab517a780.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fotoğraf, fotoğrafçılık, fotoğraf yarışması, hayvan, фото
fotoğraf, fotoğrafçılık, fotoğraf yarışması, hayvan, фото

2023 yılının en komik yaban hayatı fotoğrafları belli oldu

20:36 24.11.2023
Abone ol
2023 Komik Yaban Hayatı Fotoğrafçılığı Ödülleri sahiplerini buldu.
Dünyanın dört bir yanından profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katıldığı yarışma, 2015 yılından bu yana düzenleniyor. Bu yılın ödülleri 85 ülkeden yaklaşık 2 bin kişinin sunduğu toplam 5 bin 300 fotoğraf arasından seçildi. Çeşitli kategorilerde ödül kazanan çalışmalar, Sputnik'in seçkisinde.
© Fotoğraf : Jacek Stankiewicz/Comedy Wildlife 2023Polonyalı fotoğrafçı Jacek Stankiewicz'in "Anlaşmazlık" isimli fotoğrafı, Affinity Fotoğraf 2 Halkın Tercihi Ödülü'ne layık görüldü
2023 Komik Yaban Hayatı Fotoğraf Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
1/12
© Fotoğraf : Jacek Stankiewicz/Comedy Wildlife 2023
Polonyalı fotoğrafçı Jacek Stankiewicz'in "Anlaşmazlık" isimli fotoğrafı, Affinity Fotoğraf 2 Halkın Tercihi Ödülü'ne layık görüldü
© Fotoğraf : Jacques Poulard/Comedy Wildlife 2023Fransız fotoğrafçı Jacques Poulard'dan "Kartopu" adlı fotoğraf çalışması
2023 Komik Yaban Hayatı Fotoğraf Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
2/12
© Fotoğraf : Jacques Poulard/Comedy Wildlife 2023
Fransız fotoğrafçı Jacques Poulard'dan "Kartopu" adlı fotoğraf çalışması
© Fotoğraf : Pratick Mondal/Comedy Wildlife 2023Hintli fotoğrafçı Pratick Mondal'ın "Sağa bak Bro" adlı çalışması
2023 Komik Yaban Hayatı Fotoğraf Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
3/12
© Fotoğraf : Pratick Mondal/Comedy Wildlife 2023
Hintli fotoğrafçı Pratick Mondal'ın "Sağa bak Bro" adlı çalışması
© Fotoğraf : Jason Moore/Comedy Wildlife 2023Avustralyalı fotoğrafçı Jason Moore, hayali gitar çalıyormuş gibi görünen kanguru fotoğrafıyla bu yılki yarışmanın kazananı oldu
2023 Komik Yaban Hayatı Fotoğraf Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
4/12
© Fotoğraf : Jason Moore/Comedy Wildlife 2023
Avustralyalı fotoğrafçı Jason Moore, hayali gitar çalıyormuş gibi görünen kanguru fotoğrafıyla bu yılki yarışmanın kazananı oldu
© Fotoğraf : Tímea Ambrus/Comedy Wildlife 2023Macar fotoğrafçı Timea Ambrus'un "İnanılmaz İnternet Portföyü Ödülü"ne layık görülen "Sonunda uçmayı öğrendim ya da belki de öğrenemedim" başlıklı sincap fotoğraf serisi (1)
2023 Komik Yaban Hayatı Fotoğraf Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
5/12
© Fotoğraf : Tímea Ambrus/Comedy Wildlife 2023
Macar fotoğrafçı Timea Ambrus'un "İnanılmaz İnternet Portföyü Ödülü"ne layık görülen "Sonunda uçmayı öğrendim ya da belki de öğrenemedim" başlıklı sincap fotoğraf serisi (1)
© Fotoğraf : Tímea Ambrus/Comedy Wildlife 2023Macar fotoğrafçı Timea Ambrus'un "İnanılmaz İnternet Portföyü Ödülü"ne layık görülen "Sonunda uçmayı öğrendim ya da belki de öğrenemedim" başlıklı sincap fotoğraf serisi (2)
2023 Komik Yaban Hayatı Fotoğraf Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
6/12
© Fotoğraf : Tímea Ambrus/Comedy Wildlife 2023
Macar fotoğrafçı Timea Ambrus'un "İnanılmaz İnternet Portföyü Ödülü"ne layık görülen "Sonunda uçmayı öğrendim ya da belki de öğrenemedim" başlıklı sincap fotoğraf serisi (2)
© Fotoğraf : Tímea Ambrus/Comedy Wildlife 2023Macar fotoğrafçı Timea Ambrus'un "İnanılmaz İnternet Portföyü Ödülü"ne layık görülen "Sonunda uçmayı öğrendim ya da belki de öğrenemedim" başlıklı sincap fotoğraf serisi (3)
2023 Komik Yaban Hayatı Fotoğraf Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
7/12
© Fotoğraf : Tímea Ambrus/Comedy Wildlife 2023
Macar fotoğrafçı Timea Ambrus'un "İnanılmaz İnternet Portföyü Ödülü"ne layık görülen "Sonunda uçmayı öğrendim ya da belki de öğrenemedim" başlıklı sincap fotoğraf serisi (3)
© Fotoğraf : Tímea Ambrus/Comedy Wildlife 2023Macar fotoğrafçı Timea Ambrus'un "İnanılmaz İnternet Portföyü Ödülü"ne layık görülen "Sonunda uçmayı öğrendim ya da belki de öğrenemedim" başlıklı sincap fotoğraf serisi (4)
2023 Komik Yaban Hayatı Fotoğraf Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
8/12
© Fotoğraf : Tímea Ambrus/Comedy Wildlife 2023
Macar fotoğrafçı Timea Ambrus'un "İnanılmaz İnternet Portföyü Ödülü"ne layık görülen "Sonunda uçmayı öğrendim ya da belki de öğrenemedim" başlıklı sincap fotoğraf serisi (4)
© Fotoğraf : Otter Kwek/Comedy Wildlife 2023Yarışmaya Singapur'dan katılan Over Kwer'in bale yapıyormuş gibi görünen su samuru fotoğrafı da ödül alanlar arasında yer aldı
2023 Komik Yaban Hayatı Fotoğraf Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
9/12
© Fotoğraf : Otter Kwek/Comedy Wildlife 2023
Yarışmaya Singapur'dan katılan Over Kwer'in bale yapıyormuş gibi görünen su samuru fotoğrafı da ödül alanlar arasında yer aldı
© Fotoğraf : Wendy Kaveney/Comedy Wildlife 2023ABD'li fotoğrafçı Wendy Kaveney'nin "Dün bu yoktu burada' isimli fotoğraf çalışması
2023 Komik Yaban Hayatı Fotoğraf Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
10/12
© Fotoğraf : Wendy Kaveney/Comedy Wildlife 2023
ABD'li fotoğrafçı Wendy Kaveney'nin "Dün bu yoktu burada' isimli fotoğraf çalışması
© Fotoğraf : Brian Matthews/Comedy Wildlife 2023İngiliz fotoğrafçı Brian Matthews'in "Aşağı bakma" adlı fotoğraf çalışması
2023 Komik Yaban Hayatı Fotoğraf Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
11/12
© Fotoğraf : Brian Matthews/Comedy Wildlife 2023
İngiliz fotoğrafçı Brian Matthews'in "Aşağı bakma" adlı fotoğraf çalışması
© Fotoğraf : Vittorio Ricci/Comedy Wildlife 2023İtalyan Vittorio Ricci'nin talihsiz bir şekilde suya düşen kuş fotoğrafı da Spectrum Fotoğraf Havadaki Canlılar Ödülü'nün sahibi oldu.
2023 Komik Yaban Hayatı Fotoğraf Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
12/12
© Fotoğraf : Vittorio Ricci/Comedy Wildlife 2023
İtalyan Vittorio Ricci'nin talihsiz bir şekilde suya düşen kuş fotoğrafı da Spectrum Fotoğraf Havadaki Canlılar Ödülü'nün sahibi oldu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала