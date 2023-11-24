2023 yılının en komik yaban hayatı fotoğrafları belli oldu
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2023 Komik Yaban Hayatı Fotoğrafçılığı Ödülleri sahiplerini buldu.
Dünyanın dört bir yanından profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katıldığı yarışma, 2015 yılından bu yana düzenleniyor. Bu yılın ödülleri 85 ülkeden yaklaşık 2 bin kişinin sunduğu toplam 5 bin 300 fotoğraf arasından seçildi. Çeşitli kategorilerde ödül kazanan çalışmalar, Sputnik'in seçkisinde.
© Fotoğraf : Jacek Stankiewicz/Comedy Wildlife 2023Polonyalı fotoğrafçı Jacek Stankiewicz'in "Anlaşmazlık" isimli fotoğrafı, Affinity Fotoğraf 2 Halkın Tercihi Ödülü'ne layık görüldü
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Polonyalı fotoğrafçı Jacek Stankiewicz'in "Anlaşmazlık" isimli fotoğrafı, Affinity Fotoğraf 2 Halkın Tercihi Ödülü'ne layık görüldü
© Fotoğraf : Jacques Poulard/Comedy Wildlife 2023Fransız fotoğrafçı Jacques Poulard'dan "Kartopu" adlı fotoğraf çalışması
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Fransız fotoğrafçı Jacques Poulard'dan "Kartopu" adlı fotoğraf çalışması
© Fotoğraf : Pratick Mondal/Comedy Wildlife 2023Hintli fotoğrafçı Pratick Mondal'ın "Sağa bak Bro" adlı çalışması
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Hintli fotoğrafçı Pratick Mondal'ın "Sağa bak Bro" adlı çalışması
© Fotoğraf : Jason Moore/Comedy Wildlife 2023Avustralyalı fotoğrafçı Jason Moore, hayali gitar çalıyormuş gibi görünen kanguru fotoğrafıyla bu yılki yarışmanın kazananı oldu
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Avustralyalı fotoğrafçı Jason Moore, hayali gitar çalıyormuş gibi görünen kanguru fotoğrafıyla bu yılki yarışmanın kazananı oldu
© Fotoğraf : Tímea Ambrus/Comedy Wildlife 2023Macar fotoğrafçı Timea Ambrus'un "İnanılmaz İnternet Portföyü Ödülü"ne layık görülen "Sonunda uçmayı öğrendim ya da belki de öğrenemedim" başlıklı sincap fotoğraf serisi (1)
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Macar fotoğrafçı Timea Ambrus'un "İnanılmaz İnternet Portföyü Ödülü"ne layık görülen "Sonunda uçmayı öğrendim ya da belki de öğrenemedim" başlıklı sincap fotoğraf serisi (1)
© Fotoğraf : Tímea Ambrus/Comedy Wildlife 2023Macar fotoğrafçı Timea Ambrus'un "İnanılmaz İnternet Portföyü Ödülü"ne layık görülen "Sonunda uçmayı öğrendim ya da belki de öğrenemedim" başlıklı sincap fotoğraf serisi (2)
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Macar fotoğrafçı Timea Ambrus'un "İnanılmaz İnternet Portföyü Ödülü"ne layık görülen "Sonunda uçmayı öğrendim ya da belki de öğrenemedim" başlıklı sincap fotoğraf serisi (2)
© Fotoğraf : Tímea Ambrus/Comedy Wildlife 2023Macar fotoğrafçı Timea Ambrus'un "İnanılmaz İnternet Portföyü Ödülü"ne layık görülen "Sonunda uçmayı öğrendim ya da belki de öğrenemedim" başlıklı sincap fotoğraf serisi (3)
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Macar fotoğrafçı Timea Ambrus'un "İnanılmaz İnternet Portföyü Ödülü"ne layık görülen "Sonunda uçmayı öğrendim ya da belki de öğrenemedim" başlıklı sincap fotoğraf serisi (3)
© Fotoğraf : Tímea Ambrus/Comedy Wildlife 2023Macar fotoğrafçı Timea Ambrus'un "İnanılmaz İnternet Portföyü Ödülü"ne layık görülen "Sonunda uçmayı öğrendim ya da belki de öğrenemedim" başlıklı sincap fotoğraf serisi (4)
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Macar fotoğrafçı Timea Ambrus'un "İnanılmaz İnternet Portföyü Ödülü"ne layık görülen "Sonunda uçmayı öğrendim ya da belki de öğrenemedim" başlıklı sincap fotoğraf serisi (4)
© Fotoğraf : Otter Kwek/Comedy Wildlife 2023Yarışmaya Singapur'dan katılan Over Kwer'in bale yapıyormuş gibi görünen su samuru fotoğrafı da ödül alanlar arasında yer aldı
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Yarışmaya Singapur'dan katılan Over Kwer'in bale yapıyormuş gibi görünen su samuru fotoğrafı da ödül alanlar arasında yer aldı
© Fotoğraf : Wendy Kaveney/Comedy Wildlife 2023ABD'li fotoğrafçı Wendy Kaveney'nin "Dün bu yoktu burada' isimli fotoğraf çalışması
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ABD'li fotoğrafçı Wendy Kaveney'nin "Dün bu yoktu burada' isimli fotoğraf çalışması
© Fotoğraf : Brian Matthews/Comedy Wildlife 2023İngiliz fotoğrafçı Brian Matthews'in "Aşağı bakma" adlı fotoğraf çalışması
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İngiliz fotoğrafçı Brian Matthews'in "Aşağı bakma" adlı fotoğraf çalışması
© Fotoğraf : Vittorio Ricci/Comedy Wildlife 2023İtalyan Vittorio Ricci'nin talihsiz bir şekilde suya düşen kuş fotoğrafı da Spectrum Fotoğraf Havadaki Canlılar Ödülü'nün sahibi oldu.
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İtalyan Vittorio Ricci'nin talihsiz bir şekilde suya düşen kuş fotoğrafı da Spectrum Fotoğraf Havadaki Canlılar Ödülü'nün sahibi oldu.