https://sputniknews.com.tr/20231124/2023-yilinin-en-komik-yaban-hayati-fotograflari-belli-oldu--1077757458.html

2023 yılının en komik yaban hayatı fotoğrafları belli oldu

2023 yılının en komik yaban hayatı fotoğrafları belli oldu

2023 Komik Yaban Hayatı Fotoğrafçılığı Ödülleri sahiplerini buldu. 24.11.2023, Sputnik Türkiye

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multimedya

fotoğraf

fotoğrafçılık

fotoğraf yarışması

hayvan

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Dünyanın dört bir yanından profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katıldığı yarışma, 2015 yılından bu yana düzenleniyor. Bu yılın ödülleri 85 ülkeden yaklaşık 2 bin kişinin sunduğu toplam 5 bin 300 fotoğraf arasından seçildi. Çeşitli kategorilerde ödül kazanan çalışmalar, Sputnik'in seçkisinde.

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2023

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fotoğraf, fotoğrafçılık, fotoğraf yarışması, hayvan, фото