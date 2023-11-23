https://sputniknews.com.tr/20231123/yokun-arastirma-universiteleri-performans-siralamasi-aciklandi-1077730154.html

YÖK'ün 'Araştırma Üniversiteleri Performans Sıralaması' açıklandı

YÖK'ün 'Araştırma Üniversiteleri Performans Sıralaması' açıklandı

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), 23 araştırma üniversitesinin 32 gösterge ile belirlenen performans sıralamasında, ODTÜ birinci, Koç Üniversitesi ikinci ve... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T21:30+0300

2023-11-23T21:30+0300

2023-11-23T21:30+0300

türkiye

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

araştırma

üniversite

araştırma üniversitesi

odtü

odtü deniz bilimleri enstitüsü

orta doğu teknik üniversitesi (odtü)

koç üniversitesi

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YÖK'ün, 23 araştırma üniversitesinin "araştırma kapasitesi", "araştırma kalitesi" ve "etkileşim ve işbirliği" alanlarında 32 göstergeyle belirlenen "Araştırma Üniversiteleri Performans Sıralaması", Araştırma Üniversiteleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda açıklandı.Buna göre, 23 araştırma üniversitesi arasında ODTÜ birinci, Koç Üniversitesi ikinci ve Sabancı Üniversitesi üçüncü sırada yer alırken bu üniversiteleri İTÜ, Bilkent ve Boğaziçi takip etti.Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) kapsamında, devlet araştırma üniversitelerine aktarılan destekler, YÖK tarafından belli kriterler çerçevesinde değerlendirilen performanslara göre yapılıyor.YÖK, araştırma üniversitelerini performanslarına göre A1, A2 ve A3 olmak üzere 3 performans grubuna ayırıyor. Araştırma üniversitelerine sağlanması planlanan tüm destekler, yer aldıkları performans grubuna göre farklılaşıyor.2023'te 351 projeye 250 milyon lira destek sağlandıADEP kapsamında, üniversitelerin eşleştirildikleri alanlarda çıktıkları 2022 çağrılarına gelen 351 başvuru için 2023'te 20 devlet araştırma üniversitesine Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 250 milyon lira bütçe aktarımı yapıldı.Söz konusu bütçe yıllık performans sıralamasına göre araştırma üniversitelerine dağıtıldı.Bu bütçenin 173,3 milyon lirası fen ve mühendislik alanlarındaki 233 projeye, 108,2 milyon lirası sağlık bilimleri alanındaki 94 projeye, 8,5 milyon lirası ise sosyal bilimler alanındaki 24 projeye verildi.Destek miktarı 2024 yılında 400 milyon liraya yükseltildiADEP kapsamında, 2024 yılında 20 devlet araştırma üniversitesine Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından aktarılacak bütçe, 400 milyon liraya yükseltildi.2024 yılında en yüksek bütçe aktarımı yapılacak 3 üniversite ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi oldu.Devlet araştırma üniversitelerine aktarılacak bütçeler şöyle sıralandı:

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