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https://sputniknews.com.tr/20231123/yokun-arastirma-universiteleri-performans-siralamasi-aciklandi-1077730154.html
YÖK'ün 'Araştırma Üniversiteleri Performans Sıralaması' açıklandı
YÖK'ün 'Araştırma Üniversiteleri Performans Sıralaması' açıklandı
Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), 23 araştırma üniversitesinin 32 gösterge ile belirlenen performans sıralamasında, ODTÜ birinci, Koç Üniversitesi ikinci ve... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T21:30+0300
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türkiye
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
araştırma
üniversite
araştırma üniversitesi
odtü
odtü deniz bilimleri enstitüsü
orta doğu teknik üniversitesi (odtü)
koç üniversitesi
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YÖK'ün, 23 araştırma üniversitesinin "araştırma kapasitesi", "araştırma kalitesi" ve "etkileşim ve işbirliği" alanlarında 32 göstergeyle belirlenen "Araştırma Üniversiteleri Performans Sıralaması", Araştırma Üniversiteleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda açıklandı.Buna göre, 23 araştırma üniversitesi arasında ODTÜ birinci, Koç Üniversitesi ikinci ve Sabancı Üniversitesi üçüncü sırada yer alırken bu üniversiteleri İTÜ, Bilkent ve Boğaziçi takip etti.Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) kapsamında, devlet araştırma üniversitelerine aktarılan destekler, YÖK tarafından belli kriterler çerçevesinde değerlendirilen performanslara göre yapılıyor.YÖK, araştırma üniversitelerini performanslarına göre A1, A2 ve A3 olmak üzere 3 performans grubuna ayırıyor. Araştırma üniversitelerine sağlanması planlanan tüm destekler, yer aldıkları performans grubuna göre farklılaşıyor.2023'te 351 projeye 250 milyon lira destek sağlandıADEP kapsamında, üniversitelerin eşleştirildikleri alanlarda çıktıkları 2022 çağrılarına gelen 351 başvuru için 2023'te 20 devlet araştırma üniversitesine Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 250 milyon lira bütçe aktarımı yapıldı.Söz konusu bütçe yıllık performans sıralamasına göre araştırma üniversitelerine dağıtıldı.Bu bütçenin 173,3 milyon lirası fen ve mühendislik alanlarındaki 233 projeye, 108,2 milyon lirası sağlık bilimleri alanındaki 94 projeye, 8,5 milyon lirası ise sosyal bilimler alanındaki 24 projeye verildi.Destek miktarı 2024 yılında 400 milyon liraya yükseltildiADEP kapsamında, 2024 yılında 20 devlet araştırma üniversitesine Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından aktarılacak bütçe, 400 milyon liraya yükseltildi.2024 yılında en yüksek bütçe aktarımı yapılacak 3 üniversite ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi oldu.Devlet araştırma üniversitelerine aktarılacak bütçeler şöyle sıralandı:
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yök, yükseköğretim kurulu (yök), araştırma, üniversite, araştırma üniversitesi, odtü, odtü deniz bilimleri enstitüsü, orta doğu teknik üniversitesi (odtü), koç üniversitesi, sabancı üniversitesi, boğaziçi, boğaziçi üniversitesi
yök, yükseköğretim kurulu (yök), araştırma, üniversite, araştırma üniversitesi, odtü, odtü deniz bilimleri enstitüsü, orta doğu teknik üniversitesi (odtü), koç üniversitesi, sabancı üniversitesi, boğaziçi, boğaziçi üniversitesi

YÖK'ün 'Araştırma Üniversiteleri Performans Sıralaması' açıklandı

21:30 23.11.2023
© AAYükseköğretim Kurulu (YÖK)
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© AA
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Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), 23 araştırma üniversitesinin 32 gösterge ile belirlenen performans sıralamasında, ODTÜ birinci, Koç Üniversitesi ikinci ve Sabancı Üniversitesi üçüncü sırada yer aldı.
YÖK'ün, 23 araştırma üniversitesinin "araştırma kapasitesi", "araştırma kalitesi" ve "etkileşim ve işbirliği" alanlarında 32 göstergeyle belirlenen "Araştırma Üniversiteleri Performans Sıralaması", Araştırma Üniversiteleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda açıklandı.
Buna göre, 23 araştırma üniversitesi arasında ODTÜ birinci, Koç Üniversitesi ikinci ve Sabancı Üniversitesi üçüncü sırada yer alırken bu üniversiteleri İTÜ, Bilkent ve Boğaziçi takip etti.
Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) kapsamında, devlet araştırma üniversitelerine aktarılan destekler, YÖK tarafından belli kriterler çerçevesinde değerlendirilen performanslara göre yapılıyor.
YÖK, araştırma üniversitelerini performanslarına göre A1, A2 ve A3 olmak üzere 3 performans grubuna ayırıyor. Araştırma üniversitelerine sağlanması planlanan tüm destekler, yer aldıkları performans grubuna göre farklılaşıyor.

2023'te 351 projeye 250 milyon lira destek sağlandı

ADEP kapsamında, üniversitelerin eşleştirildikleri alanlarda çıktıkları 2022 çağrılarına gelen 351 başvuru için 2023'te 20 devlet araştırma üniversitesine Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 250 milyon lira bütçe aktarımı yapıldı.
Söz konusu bütçe yıllık performans sıralamasına göre araştırma üniversitelerine dağıtıldı.
Bu bütçenin 173,3 milyon lirası fen ve mühendislik alanlarındaki 233 projeye, 108,2 milyon lirası sağlık bilimleri alanındaki 94 projeye, 8,5 milyon lirası ise sosyal bilimler alanındaki 24 projeye verildi.

Destek miktarı 2024 yılında 400 milyon liraya yükseltildi

ADEP kapsamında, 2024 yılında 20 devlet araştırma üniversitesine Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından aktarılacak bütçe, 400 milyon liraya yükseltildi.
2024 yılında en yüksek bütçe aktarımı yapılacak 3 üniversite ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi oldu.
Devlet araştırma üniversitelerine aktarılacak bütçeler şöyle sıralandı:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi.......34,9 milyon lira
İstanbul Teknik Üniversitesi...........31,4 milyon lira
Boğaziçi Üniversitesi.....................26,2 milyon lira
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü...25,1 milyon lira
Yıldız Teknik Üniversitesi...............24 milyon lira
İstanbul Üniversitesi......................22,8 milyon lira
Hacettepe Üniversitesi..................21,5 milyon lira
Erciyes Üniversitesi........................21 milyon lira
Gebze Teknik Üniversitesi..............20,6 milyon lira
Ankara Üniversitesi........................20,4 milyon lira
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa..18,6 milyon lira
Ege Üniversitesi.............................17,7 milyon lira
Gazi Üniversitesi............................17 milyon lira
Atatürk Üniversitesi........................16,5 milyon lira
Fırat Üniversitesi............................16,3 milyon lira
Marmara Üniversitesi.....................14,6 milyon lira
Çukurova Üniversitesi....................13,9 milyon lira
Dokuz Eylül Üniversitesi.................13,4 milyon lira
Karadeniz Teknik Üniversitesi........12,2 milyon lira
Bursa Uludağ Üniversitesi.............11,9 milyon lira
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