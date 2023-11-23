https://sputniknews.com.tr/20231123/yargitaydan-maasi-20-gun-geciken-isci-ile-alakali-emsal-karar-1077697174.html
Yargıtay’dan, maaşı 20 gün geciken işçi ile alakalı emsal karar
Yargıtay’dan, maaşı 20 gün geciken işçi ile alakalı emsal karar
Yargıtay maaşı bir kere bile olsa 20 gün geciken işçinin, haklı nedenle iş sözleşmesini feshedip kıdem tazminatı alabileceğine karar verdi. Hukukçular, “Artık... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T10:19+0300
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yargıtay
işçi
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maaş
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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, maaşı 20 gün geciken işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshedip kıdem tazminatını alarak işten ayrılmasını haklı buldu. Maaş gecikince işten ayrıldıHürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre bir firmada proje yöneticisi olarak çalışan kişi, her ayın başında maaşını düzenli olarak alıyordu. İddiaya göre maaşı 20 gün geciken işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshederek işten ayrıldı. Maaşının gecikmesi nedeniyle sözleşmeyi feshinde haklı olduğunu belirten işçi kıdem tazminatı, yıllık izin ve fazla çalışma ücreti alacaklarının tahsili için İş Mahkemesi’ne dava açtı. Davayı kısmen kabul eden İş Mahkemesi, maaşı geç ödenen işçinin sözleşmeyi feshinde haklı olduğunu ve kıdem tazminatı almaya hak kazandığına karar verdi.'İşlerim kötü gitti maaş gecikti' diyemez'Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Barosu Avukatı Dilek Yüksel, şu bilgileri verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231118/yargitaydan-emsal-ek-ders-karari-1077536981.html
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yargıtay, işçi, işveren, maaş
yargıtay, işçi, işveren, maaş
Yargıtay’dan, maaşı 20 gün geciken işçi ile alakalı emsal karar
Yargıtay maaşı bir kere bile olsa 20 gün geciken işçinin, haklı nedenle iş sözleşmesini feshedip kıdem tazminatı alabileceğine karar verdi. Hukukçular, “Artık işçiler genel hükümler çerçevesinde bir sene çalışıp kıdem tazminatı almaya hak kazandıktan sonra maaşları gecikirse tazminatını alıp işten ayrılabilirler” dedi.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, maaşı 20 gün geciken işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshedip kıdem tazminatını alarak işten ayrılmasını haklı buldu.
Maaş gecikince işten ayrıldı
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine
göre bir firmada proje yöneticisi olarak çalışan kişi, her ayın başında maaşını düzenli olarak alıyordu. İddiaya göre maaşı 20 gün geciken işçi
, iş sözleşmesini haklı nedenle feshederek işten ayrıldı. Maaşının gecikmesi nedeniyle sözleşmeyi feshinde haklı olduğunu belirten işçi kıdem tazminatı, yıllık izin ve fazla çalışma ücreti alacaklarının tahsili için İş Mahkemesi’ne dava açtı. Davayı kısmen kabul eden İş Mahkemesi, maaşı geç ödenen işçinin sözleşmeyi feshinde haklı olduğunu ve kıdem tazminatı almaya hak kazandığına karar verdi.
'İşlerim kötü gitti maaş gecikti' diyemez'
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Barosu Avukatı Dilek Yüksel, şu bilgileri verdi:
“Söz konusu davada işçinin ücreti sadece bir kez zamanında ödenmemiştir. Yargıtay, emsal olacak bu kararda bir kereliğine dahi olsa işçinin ücretinin geç ödenmesi durumunda, işçinin iş sözleşmesini haklı fesih yoluyla sona erdirebileceğine karar vermiştir. İşçinin ücretinin kanun veya sözleşme hükümlerine göre ödenmemesi işçiye ‘haklı fesih’ imkanı verir. Ücretin hiç ya da bir kısmının ödenmemiş olması bu konuda önemsizdir. Yine Yargıtay’a göre işçinin ücretinin işverenin içine düştüğü ödeme güçlüğü nedeniyle ödenmemiş olmasının da sonuca etkisi yok. Yani işveren, ‘işlerim kötüye gitti. Bu ay geç yatırayım’ diyemez. Bu durumda işçi haklı fesih ile sözleşmesini sonlandırıp kıdem tazminatı almaya hak kazanabilir.”