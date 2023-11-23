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SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'de operasyon: Fahrettin Tolun etkisiz hale getirildi
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Villada gizli sığınak: Mutfak dolabından 5 örgüt üyesi çıktı
Villada gizli sığınak: Mutfak dolabından 5 örgüt üyesi çıktı
İstanbul polisinin düzenlediği operasyonda, çıkar amaçlı suç örgütünün lideri, Büyükçekmece'deki bir villada bulunan gizli sığınakta yakalandı. Zanlının... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T09:53+0300
2023-11-23T09:57+0300
türkiye
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suç örgütü
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Çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul, Diyarbakır ve Balıkesir’de İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesince eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, yapılan baskınlarda çete lideri de dahil 27 kişi yakalanmıştı. Operasyon ile çökertilen ‘Yolyemezler’ adlı suç ağının elebaşı Mehmet Selim A.’nın, Büyükçekmece’de bir villaya yapılan baskın sırasında dolap içerisindeki gizli bölmede saklandığı ve o bölmede polisten gizlenmeye çalıştığı saptandı.Dolaptan 5 örgüt üyesi çıktıÇete lideri gizlendiği saklı bölmede yakalanırken, aynı yerde ve diğer adreslerde ise 18 ruhsatsız tabanca, bir AK-47 tipi kalaşnikof tüfek, 1 uzi marka otomatik tabanca, 2 av tüfeği, 3 adet otomatik tabanca, 23 şarjör ile bu silahlara ait değişik çaplarda bin mermi, 1 çelik yelek, 15 kar maskesi, 2 GPS takip cihazı, bir miktar uyuşturucu madde ve 100 bin lira nakit para ile 8 bilgisayar ele geçirildi.Suç ağının yöneticisinin de aralarında bulunduğu toplam 27 şüphelinin sorgusu devam ederken, çete lideri Mehmet Selim A.’nın gizli bölmeden çıkarılarak gözaltına alındığı anlar, operasyonu düzenleyen polislerin kameralarına da yansıdı. O anlar saniye saniye kayda geçerken, ilginç görüntülerde şüpheliler bulundukları yerden çıkarılarak yere yatırılıp kelepçeleniyor. Emniyetteki sorguları devam eden çete fertleri, ifade işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
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yolyemezler son dakika,yolyemezler çökertildi,yerlikaya çete son dakika
yolyemezler son dakika,yolyemezler çökertildi,yerlikaya çete son dakika

Villada gizli sığınak: Mutfak dolabından 5 örgüt üyesi çıktı

09:53 23.11.2023 (güncellendi: 09:57 23.11.2023)
© İHA / SADIK KAHRAMAN-AW082341Villada gizli sığınak: Mutfak dolabından 5 örgüt üyesi çıktı
Villada gizli sığınak: Mutfak dolabından 5 örgüt üyesi çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© İHA / SADIK KAHRAMAN-AW082341
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İstanbul polisinin düzenlediği operasyonda, çıkar amaçlı suç örgütünün lideri, Büyükçekmece'deki bir villada bulunan gizli sığınakta yakalandı. Zanlının gözaltına alındığı anlar kameraya yansıdı.
Çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul, Diyarbakır ve Balıkesir’de İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesince eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, yapılan baskınlarda çete lideri de dahil 27 kişi yakalanmıştı. Operasyon ile çökertilen ‘Yolyemezler’ adlı suç ağının elebaşı Mehmet Selim A.’nın, Büyükçekmece’de bir villaya yapılan baskın sırasında dolap içerisindeki gizli bölmede saklandığı ve o bölmede polisten gizlenmeye çalıştığı saptandı.

Dolaptan 5 örgüt üyesi çıktı

Çete lideri gizlendiği saklı bölmede yakalanırken, aynı yerde ve diğer adreslerde ise 18 ruhsatsız tabanca, bir AK-47 tipi kalaşnikof tüfek, 1 uzi marka otomatik tabanca, 2 av tüfeği, 3 adet otomatik tabanca, 23 şarjör ile bu silahlara ait değişik çaplarda bin mermi, 1 çelik yelek, 15 kar maskesi, 2 GPS takip cihazı, bir miktar uyuşturucu madde ve 100 bin lira nakit para ile 8 bilgisayar ele geçirildi.
Suç ağının yöneticisinin de aralarında bulunduğu toplam 27 şüphelinin sorgusu devam ederken, çete lideri Mehmet Selim A.’nın gizli bölmeden çıkarılarak gözaltına alındığı anlar, operasyonu düzenleyen polislerin kameralarına da yansıdı. O anlar saniye saniye kayda geçerken, ilginç görüntülerde şüpheliler bulundukları yerden çıkarılarak yere yatırılıp kelepçeleniyor. Emniyetteki sorguları devam eden çete fertleri, ifade işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
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