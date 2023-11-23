https://sputniknews.com.tr/20231123/super-ligde-13-haftanin-hakemleri-aciklandi-1077704264.html
Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T12:35+0300
2023-11-23T12:35+0300
2023-11-23T12:35+0300
spor
hakem
fenerbahçe
galatasaray
maç
süper lig
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:25 Kasım Cumartesi:13.30 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan26 Kasım Pazar:13.30 Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor: Kadir Sağlam16.00 Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Turgut Doman16.00 Yılport Samsunspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler27 Kasım Pazartesi:20.00 RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor: Cihan Aydın20.00 EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
https://sputniknews.com.tr/20231120/futbola-basketbol-kurali-gelebilir-hakeme-itiraz-etmek-hayal-mi-oluyor-1077566441.html
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süper lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı
süper lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
13.30 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
13.30 Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor: Kadir Sağlam
16.00 Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
16.00 Yılport Samsunspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
20.00 RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor: Cihan Aydın
20.00 EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan