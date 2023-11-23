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Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:25 Kasım Cumartesi:13.30 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan26 Kasım Pazar:13.30 Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor: Kadir Sağlam16.00 Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Turgut Doman16.00 Yılport Samsunspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler27 Kasım Pazartesi:20.00 RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor: Cihan Aydın20.00 EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
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süper lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı
süper lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı

12:35 23.11.2023
© AAhakem
hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© AA
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
25 Kasım Cumartesi:
13.30 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
26 Kasım Pazar:
13.30 Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor: Kadir Sağlam
16.00 Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
16.00 Yılport Samsunspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
27 Kasım Pazartesi:
20.00 RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor: Cihan Aydın
20.00 EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
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