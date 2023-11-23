https://sputniknews.com.tr/20231123/silahli-paylasimlari-nedeniyle-gozaltina-alinan-banu-parlak-adliye-sevk-edildi-1077703100.html
Silahlı paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Banu Parlak, adliyeye sevk edildi
Silahlı paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Banu Parlak, adliyeye sevk edildi
İstanbul’da silahlı paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Banu Parlak, adliye sevk edildi. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T12:08+0300
2023-11-23T12:08+0300
2023-11-23T12:13+0300
türkiye
banu parlak
adliye
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
video
silah
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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle dün polis tarafından gözaltına alınmış, evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.'Tehdit alıyorum'Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Parlak'ın tehdit aldığı gerekçesiyle silah bulundurduğunu söylediği öğrenildi.Parlak işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Fenomen Parlak, emniyet çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
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banu parlak
banu parlak
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banu parlak, adliye, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, video, silah, видео
banu parlak, adliye, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, video, silah, видео
Silahlı paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Banu Parlak, adliyeye sevk edildi
12:08 23.11.2023 (güncellendi: 12:13 23.11.2023)
İstanbul’da silahlı paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Banu Parlak, adliye sevk edildi.
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle dün polis tarafından gözaltına alınmış, evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.
Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Parlak'ın tehdit aldığı gerekçesiyle silah bulundurduğunu söylediği öğrenildi.
Parlak işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Fenomen Parlak, emniyet çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.