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Rusya’daki hastanelerde robot kediler çalışmaya başladı
Rusya’daki hastanelerde robot kediler çalışmaya başladı
Rusya’nın başkenti Moskova’nın üç büyük hastanesinde robot kedi teknolojisi hizmete girdi. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T15:41+0300
2023-11-23T15:41+0300
yaşam
moskova
rusya
hastane
robot
kedi
ilaç
ursula von der leyen
çamaşır makinesi
bulaşık makinesi
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Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, şehrin üç büyük hastanesinde hastalara danışmanlık hizmeti veren robot kedilerin (robokoşki) çalışmaya başladığını duyurdu.Rus dizi ve filmlerinde de adı geçen ünlü Moskova hastanesi Sklifosovkskiy Araştırma Merkezi’nde de çalışmaya başlayan robot kedi, hastalara yemek, tıbbi malzeme ve uzmanların yazdığı ilaçları dağıtabilirken, aynı zamanda merkez içerisinde asansöre ve lavaboya gitmek isteyen hasta ve yakınlarına eşlik edebiliyor.Robot kedi, bu arada hasta ve yakınlarının sağlıklarını koruması konusunda yararlı ipuçları da paylaşabiliyor.Sağlık çalışanlarını da rahatlatan robot kedi, doktor ve hemşirelerin tıbbi görevleri yerine getirmeye odaklanmalarına yardımcı oluyor.Sahip olduğu kamera ve sensörlerle çevresini saniyede 90 kez tarayabilen robot kedi, tüm engelleri hafızasına alarak hastanede uzun süredir çalışan meslektaşlarından bile daha iyi yön bulma kabiliyetine sahip.Robotlar 3 boyutlu sensörlerle donatılmış olduğundan önüne çıkan herhangi bir engelin önünde durabilirken, aniden durduğunda bile güvenli mesafeyi koruyabiliyor.Yeniden şarj edilmeden hastalara danışmanlık hizmeti veren robot kediler tam bir gün boyunca çalışabiliyor.Hastaya eşlik ettikten sonra acil servise geri dönüyorDaha önce ileri teknolojik ve fütüristik görünen şeylerin artık giderek sıradan günlük yaşamın bir parçası haline geldiğini hatırlatan Rakova, “Hastaneler kağıt bürokrasisini terk ederek dijital sağlık merkezlerine dönüşüyor. Sağlık çalışanları ve hastaların yararlandığı dijital hizmetler yapay zeka tarafından sağlanıyor. Tıp kurumlarımızda uzun süredir çeşitli robotlar kullanılıyor. Ancak robot kedi yeniliğimiz fiziksel olarak çalışanların yükünü hafifletiyor ve tıbbi görevleri yerine getirmeye odaklanmalarına yardımcı oluyor” dedi.Robot kedi ile iletişime geçmek ve istenilen yere gitmek amacıyla yardım istemek için ekranına dokunmak ve istediğiniz menü öğesini seçerek ‘Hadi gidelim!’ düğmesine basmak yeterli oluyor.Robot, size istediğiniz yere kadar eşlik ettikten sonra otomatik olarak acil tıbbi bakıma ihtiyacı olan hastaların bulunduğu resepsiyon bölümüne veya acil servise geri dönüyor.Teknolojik gelişimin ABD ve Batı ülkelerinin tek taraflı yaptırımlarına rağmen durdurulmayacak kadar güçlü olduğu çağımızda, Rusya’nın da bu çağın gerisinde kalmadığı anlaşılırken, bu gelişmeler, geçtiğimiz yıl Rusya'ya karşı yaptırımların sonuçları hakkında konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in “İlan ettiğimiz yaptırımlarla Rusya'nın endüstrisi yerle bir oldu. Rus ekonomisi ayakta kalma mücadelesi veriyor. Rus ordusu, askeri donanımı tamir etmek için bulaşık makinelerinden ve buzdolaplarından çip alıyor çünkü artık yarı iletken maddeleri yok” sözlerinin durdurulamayan teknoloji çağının altında kalan 'anlamsız iddialar' olduğunu kanıtlıyor.
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moskova, rusya, hastane, robot, kedi, ilaç, ursula von der leyen, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, yarı iletken
moskova, rusya, hastane, robot, kedi, ilaç, ursula von der leyen, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, yarı iletken

Rusya’daki hastanelerde robot kediler çalışmaya başladı

15:41 23.11.2023
© Moskova Belediyesirobot kedi Moskova hastane
robot kedi Moskova hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© Moskova Belediyesi
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Rusya’nın başkenti Moskova’nın üç büyük hastanesinde robot kedi teknolojisi hizmete girdi.
Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, şehrin üç büyük hastanesinde hastalara danışmanlık hizmeti veren robot kedilerin (robokoşki) çalışmaya başladığını duyurdu.
Rus dizi ve filmlerinde de adı geçen ünlü Moskova hastanesi Sklifosovkskiy Araştırma Merkezi’nde de çalışmaya başlayan robot kedi, hastalara yemek, tıbbi malzeme ve uzmanların yazdığı ilaçları dağıtabilirken, aynı zamanda merkez içerisinde asansöre ve lavaboya gitmek isteyen hasta ve yakınlarına eşlik edebiliyor.
© Moskova Belediyesirobot kedi Moskova hastane
robot kedi Moskova hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
robot kedi Moskova hastane
© Moskova Belediyesi
Robot kedi, bu arada hasta ve yakınlarının sağlıklarını koruması konusunda yararlı ipuçları da paylaşabiliyor.
Sağlık çalışanlarını da rahatlatan robot kedi, doktor ve hemşirelerin tıbbi görevleri yerine getirmeye odaklanmalarına yardımcı oluyor.
Sahip olduğu kamera ve sensörlerle çevresini saniyede 90 kez tarayabilen robot kedi, tüm engelleri hafızasına alarak hastanede uzun süredir çalışan meslektaşlarından bile daha iyi yön bulma kabiliyetine sahip.
© Moskova Belediyesirobot kedi Moskova hastane
robot kedi Moskova hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
robot kedi Moskova hastane
© Moskova Belediyesi
Robotlar 3 boyutlu sensörlerle donatılmış olduğundan önüne çıkan herhangi bir engelin önünde durabilirken, aniden durduğunda bile güvenli mesafeyi koruyabiliyor.
Yeniden şarj edilmeden hastalara danışmanlık hizmeti veren robot kediler tam bir gün boyunca çalışabiliyor.

Hastaya eşlik ettikten sonra acil servise geri dönüyor

Daha önce ileri teknolojik ve fütüristik görünen şeylerin artık giderek sıradan günlük yaşamın bir parçası haline geldiğini hatırlatan Rakova, “Hastaneler kağıt bürokrasisini terk ederek dijital sağlık merkezlerine dönüşüyor. Sağlık çalışanları ve hastaların yararlandığı dijital hizmetler yapay zeka tarafından sağlanıyor. Tıp kurumlarımızda uzun süredir çeşitli robotlar kullanılıyor. Ancak robot kedi yeniliğimiz fiziksel olarak çalışanların yükünü hafifletiyor ve tıbbi görevleri yerine getirmeye odaklanmalarına yardımcı oluyor” dedi.
Robot kedi ile iletişime geçmek ve istenilen yere gitmek amacıyla yardım istemek için ekranına dokunmak ve istediğiniz menü öğesini seçerek ‘Hadi gidelim!’ düğmesine basmak yeterli oluyor.
© Moskova Belediyesirobot kedi Moskova hastane
robot kedi Moskova hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
robot kedi Moskova hastane
© Moskova Belediyesi
Robot, size istediğiniz yere kadar eşlik ettikten sonra otomatik olarak acil tıbbi bakıma ihtiyacı olan hastaların bulunduğu resepsiyon bölümüne veya acil servise geri dönüyor.
Teknolojik gelişimin ABD ve Batı ülkelerinin tek taraflı yaptırımlarına rağmen durdurulmayacak kadar güçlü olduğu çağımızda, Rusya’nın da bu çağın gerisinde kalmadığı anlaşılırken, bu gelişmeler, geçtiğimiz yıl Rusya'ya karşı yaptırımların sonuçları hakkında konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’inİlan ettiğimiz yaptırımlarla Rusya'nın endüstrisi yerle bir oldu. Rus ekonomisi ayakta kalma mücadelesi veriyor. Rus ordusu, askeri donanımı tamir etmek için bulaşık makinelerinden ve buzdolaplarından çip alıyor çünkü artık yarı iletken maddeleri yok” sözlerinin durdurulamayan teknoloji çağının altında kalan 'anlamsız iddialar' olduğunu kanıtlıyor.
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