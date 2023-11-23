https://sputniknews.com.tr/20231123/rusyada-ozel-askeri-harekatla-ilgili-yalanlari-youtubedan-kaldirmayi-reddeden-googlea-para-cezasi-1077729263.html

Rusya’da özel askeri harekatla ilgili yalanları YouTube’dan kaldırmayı reddeden Google’a para cezası

Rusya’da özel askeri harekatla ilgili yalanları YouTube’dan kaldırmayı reddeden Google’a para cezası

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Taganskiy İlçe Mahkemesi, Rus ordusunun özel harekat bölgesindeki eylemlerine ilişkin yalanlar içeren videoları YouTube’dan... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T21:19+0300

2023-11-23T21:19+0300

2023-11-23T21:19+0300

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Taganskiy İlçe Mahkemesi hakimi Marina Orlova, “Google LLC, idari suç işlemekten suçlu bulundu. Dört milyon ruble tutarında idari para cezasına çarptırılmasına karar verildi” kararını açıkladı.Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’nun (Roskomnadzor) protokolünde, para cezasına neden olan videolar, Rus ordusuna ilişkin yalan haberleri ve örneğin seferberlik ve nükleer silahın kullanılması gibi durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik bilgileri içerdiği ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20220412/japonya-rusyadan-yuzlerce-kisi-ve-28-kurulusa-yaptirim-karari-aldi--1055484948.html

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