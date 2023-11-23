https://sputniknews.com.tr/20231123/pasinyan-ab-buyukelcileriyle-ermenistandaki-demokratik-kurumlarin-guclendirilmesi-konusunu-gorustu-1077731668.html
Paşinyan, AB büyükelçileriyle Ermenistan'daki demokratik kurumların güçlendirilmesi konusunu görüştü
Paşinyan, AB büyükelçileriyle Ermenistan'daki demokratik kurumların güçlendirilmesi konusunu görüştü
Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın AB büyükelçileriyle Ermenistan'daki demokratik kurumların güçlendirilmesi konusunu görüştüğü aktarıldı. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T23:17+0300
2023-11-23T23:17+0300
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Ermenistan hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamada, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinin büyükelçileriyle ülkedeki demokratik kurumların güçlendirilmesi konularını görüştüğü belirtildi.Açıklamada, “Ermenistan'daki reform gündemi ve Avrupa Birliği'nin demokratik kurumların güçlendirilmesine verdiği sürekli destek başta olmak üzere, Ermenistan ile AB arasındaki işbirliği ve ortak programlar konuları görüşüldü. Güney Kafkasya bölgesinde yaşanan süreçlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu” denildi.Bölgesel güvenlik ve istikrar konuları, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin düzenlenmesi sürecinin ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada ayrıca, Karabağ'dan Ermenistan'a giden 100 binden fazla yerinden edilmiş kişinin insani sorunlarına da değinildiği, bu bağlamda mevcut sorunların çözümünde uluslararası toplumdan alınacak insani desteğin önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231123/ermenistan-bakanlar-kurulu-toplantisinda-elektrikler-kesildi-pasinyan-ilgili-bakani-azarladi-1077720773.html
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paşinyan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, nikola paşinyan, asya, asya & pasifik, ermenistan, ab, ab, ab, avrupa birliği, avrupa birliği
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Paşinyan, AB büyükelçileriyle Ermenistan'daki demokratik kurumların güçlendirilmesi konusunu görüştü
Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın AB büyükelçileriyle Ermenistan'daki demokratik kurumların güçlendirilmesi konusunu görüştüğü aktarıldı.
Ermenistan hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamada, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinin büyükelçileriyle ülkedeki demokratik kurumların güçlendirilmesi konularını görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, “Ermenistan'daki reform gündemi ve Avrupa Birliği'nin demokratik kurumların güçlendirilmesine verdiği sürekli destek başta olmak üzere, Ermenistan ile AB arasındaki işbirliği ve ortak programlar konuları görüşüldü. Güney Kafkasya bölgesinde yaşanan süreçlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu” denildi.
Bölgesel güvenlik ve istikrar konuları, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin düzenlenmesi sürecinin ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada ayrıca, Karabağ'dan Ermenistan'a giden 100 binden fazla yerinden edilmiş kişinin insani sorunlarına da değinildiği, bu bağlamda mevcut sorunların çözümünde uluslararası toplumdan alınacak insani desteğin önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.