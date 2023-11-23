https://sputniknews.com.tr/20231123/pasinyan-ab-buyukelcileriyle-ermenistandaki-demokratik-kurumlarin-guclendirilmesi-konusunu-gorustu-1077731668.html

Paşinyan, AB büyükelçileriyle Ermenistan'daki demokratik kurumların güçlendirilmesi konusunu görüştü

Paşinyan, AB büyükelçileriyle Ermenistan'daki demokratik kurumların güçlendirilmesi konusunu görüştü

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın AB büyükelçileriyle Ermenistan'daki demokratik kurumların güçlendirilmesi konusunu görüştüğü aktarıldı. 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T23:17+0300

2023-11-23T23:17+0300

2023-11-23T23:17+0300

dünya

paşinyan

nikol paşinyan

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

nikola paşinyan

asya

asya & pasifik

ermenistan

ab

ab

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/06/1062036596_0:107:3261:1941_1920x0_80_0_0_4bc651a1d606e34e3adb3aa12e7ed523.jpg

Ermenistan hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamada, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinin büyükelçileriyle ülkedeki demokratik kurumların güçlendirilmesi konularını görüştüğü belirtildi.Açıklamada, “Ermenistan'daki reform gündemi ve Avrupa Birliği'nin demokratik kurumların güçlendirilmesine verdiği sürekli destek başta olmak üzere, Ermenistan ile AB arasındaki işbirliği ve ortak programlar konuları görüşüldü. Güney Kafkasya bölgesinde yaşanan süreçlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu” denildi.Bölgesel güvenlik ve istikrar konuları, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin düzenlenmesi sürecinin ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada ayrıca, Karabağ'dan Ermenistan'a giden 100 binden fazla yerinden edilmiş kişinin insani sorunlarına da değinildiği, bu bağlamda mevcut sorunların çözümünde uluslararası toplumdan alınacak insani desteğin önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231123/ermenistan-bakanlar-kurulu-toplantisinda-elektrikler-kesildi-pasinyan-ilgili-bakani-azarladi-1077720773.html

asya

ermenistan

ab

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

paşinyan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, nikola paşinyan, asya, asya & pasifik, ermenistan, ab, ab, ab, avrupa birliği, avrupa birliği