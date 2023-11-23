https://sputniknews.com.tr/20231123/pakistan-bricse-uyelik-basvurusunda-bulundu-1077715924.html

Pakistan, BRICS'e üyelik başvurusunda bulundu

Pakistan, BRICS'e üyelik başvurusunda bulundu

Pakistan'ın Moskova Büyükelçisi Muhammed Halil Cemali, ülkesinin BRICS üyeliğine resmen başvurduğunu ve üyelik sürecinde Rusya'nın desteğine güvendiğini... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T15:08+0300

2023-11-23T15:08+0300

2023-11-23T15:08+0300

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Rus basınına demeç veren Cemali, Pakistan'ın BRICS gibi önemli bir örgütün parçası olmak istediğini ifade etti.Cemali, Pakistan'ın BRICS üyeliğine resmen başvurduğunu ve üyelik sürecinde Rusya'nın desteğine güvendiğini dile getirerek, İslamabad'a bu konuda destek verilmesi için diğer üye ülkelerle de temas halinde olduklarını kaydetti.Büyükelçi Cemali, 2024 yılında Rusya'nın dönem başkanlığı sırasında Pakistan'ın BRICS'e üye olacağını umduklarını belirtti.Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, 2024'te Kazan'da yapılacak BRICS Zirvesi'ne doğru üyeliğe aday ülkelerin listesi üzerinde mutabakat sağlanmasının planlandığını söylemişti. Ryabkov, dönem başkanlığı sırasında Rusya'nın Latin Amerika'dakiler de dahil 'BRICS dostlarının kapsamının' genişletilmesine özel önem vereceğini vurgulamıştı.Ağustos ayında Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilen 15. BRICS Zirvesi'nde liderler, Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya'nın birliğe üyelik başvurularını onaylamıştı. Karar, 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.

https://sputniknews.com.tr/20231121/brics-liderlerinden-israil-filistin-catismasina-iliskin-acil-ateskes-cagrisi-1077644304.html

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