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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Atanamayan hiçbir öğretmen bırakılmamalıdır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Atanamayan hiçbir öğretmen bırakılmamalıdır
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Öğretmenler Günü mesajında, "Atanamayan hiçbir öğretmen bırakılmamalıdır. Ücretli, sözleşmeli veya bir başka ad ve tanım altında... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T19:29+0300
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milliyetçi hareket partisi (mhp)
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, ruhu büyük olanların, yaşadığı dönemlere sığmayıp çağlar üstüne sıçrayanların mutlaka rahleitedrisinden geçtikleri bir öğretmenleri, bir büyükleri, yalçın bir dağ gibi arkalarında duran muhterem hocaları bulunduğunu belirtti.Bu durumun kaçınılmaz bir hayat gerçeği olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:"Öğretmen demek dünya demektir" ifadesini kullanan Bahçeli, "Aynı zamanda öğretmen demek cehaletin avcısı, ümitlerimizin kamçısı, öğrenme susuzluğumuzun pınarı, kendimizi ve çevremizi tanıma arayışımızın mihmandarı ve müşahidi anlamına gelecektir. Biliyoruz ki eğitim ve öğretim dediğimiz çok boyutlu süreç, satırlar ve sınıflar arasında değil elbette gönüller arasındadır" değerlendirmesinde bulundu.'Ücretli, sözleşmeli veya bir başka ad ve tanım altında hiçbir öğretmen kalmamalı'Bahçeli, öğretmenin gönülleri buluşturan, geleceğin hamurunu yoğuran emek, fedakarlık, özveri, merhamet ve aydınlık meşale olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Öğretmenlerimizin her daim yanında olacağız. Atanamayan hiçbir öğretmen bırakılmamalıdır. Ücretli, sözleşmeli veya bir başka ad ve tanım altında hiçbir öğretmen kalmamalı, etap etap hepsi kadroya geçirilmelidir. Kanaatimiz ve kararlılığımız budur. Çünkü öğretmen Türk milletinin varlık güvencesi, istikbal ve istiklal güvenliğidir.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevleri başında hain terör saldırıları sonucunda şehit düşen, ayrıca bir sebeple hayatını kaybetmiş bütün öğretmenlerimize Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyor, çalışan veya emekli tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum."
https://sputniknews.com.tr/20231024/bahceli-nasil-ki-cumhuriyetten-donus-yoksa-cumhurbaskanligi-hukumet-sisteminden-de-donus-olmayacak-1076656146.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), öğretmen, devlet bahçeli
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), öğretmen, devlet bahçeli

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Atanamayan hiçbir öğretmen bırakılmamalıdır

19:29 23.11.2023
© AABahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© AA
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Öğretmenler Günü mesajında, "Atanamayan hiçbir öğretmen bırakılmamalıdır. Ücretli, sözleşmeli veya bir başka ad ve tanım altında hiçbir öğretmen kalmamalı, etap etap hepsi kadroya geçirilmelidir. Kanaatimiz ve kararlılığımız budur" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, ruhu büyük olanların, yaşadığı dönemlere sığmayıp çağlar üstüne sıçrayanların mutlaka rahleitedrisinden geçtikleri bir öğretmenleri, bir büyükleri, yalçın bir dağ gibi arkalarında duran muhterem hocaları bulunduğunu belirtti.
Bu durumun kaçınılmaz bir hayat gerçeği olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:
"İlk kalemi elimize aldığımızda, ilk harfi beyaz sayfalara yazdığımızda, ilk heceyi okuduğumuzda ömür boyu sürecek, bu suretle yaklaştıkça uzaklaşacak, uzaklaştıkça çekim gücünü artıracak bir mücadele de başlamış olacaktır. Nerede durup nerede sonlanacağını Allah'ın bildiği bu fani hayatın en büyük mucizesi akletmek, buna dayanarak öğrenmek, bundan daha da mühimi sabırla öğretmektir. Tarihin mimarı tek tek insanlardan mürekkep milletler, milletlerin ve medeniyetlerin mimarı da öğretmenlerdir."
"Öğretmen demek dünya demektir" ifadesini kullanan Bahçeli, "Aynı zamanda öğretmen demek cehaletin avcısı, ümitlerimizin kamçısı, öğrenme susuzluğumuzun pınarı, kendimizi ve çevremizi tanıma arayışımızın mihmandarı ve müşahidi anlamına gelecektir. Biliyoruz ki eğitim ve öğretim dediğimiz çok boyutlu süreç, satırlar ve sınıflar arasında değil elbette gönüller arasındadır" değerlendirmesinde bulundu.

'Ücretli, sözleşmeli veya bir başka ad ve tanım altında hiçbir öğretmen kalmamalı'

Bahçeli, öğretmenin gönülleri buluşturan, geleceğin hamurunu yoğuran emek, fedakarlık, özveri, merhamet ve aydınlık meşale olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Öğretmenlerimizin her daim yanında olacağız. Atanamayan hiçbir öğretmen bırakılmamalıdır. Ücretli, sözleşmeli veya bir başka ad ve tanım altında hiçbir öğretmen kalmamalı, etap etap hepsi kadroya geçirilmelidir. Kanaatimiz ve kararlılığımız budur. Çünkü öğretmen Türk milletinin varlık güvencesi, istikbal ve istiklal güvenliğidir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevleri başında hain terör saldırıları sonucunda şehit düşen, ayrıca bir sebeple hayatını kaybetmiş bütün öğretmenlerimize Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyor, çalışan veya emekli tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2023
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Bahçeli: Devletim istesin, Gazze'deki çocuklara kol kanat germek için yola revan olmazsam namerdim
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