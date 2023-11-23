https://sputniknews.com.tr/20231123/mhp-genel-baskani-bahceli-atanamayan-hicbir-ogretmen-birakilmamalidir-1077725654.html

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Atanamayan hiçbir öğretmen bırakılmamalıdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Atanamayan hiçbir öğretmen bırakılmamalıdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Öğretmenler Günü mesajında, "Atanamayan hiçbir öğretmen bırakılmamalıdır. Ücretli, sözleşmeli veya bir başka ad ve tanım altında... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T19:29+0300

2023-11-23T19:29+0300

2023-11-23T19:29+0300

türkiye

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

öğretmen

devlet bahçeli

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, ruhu büyük olanların, yaşadığı dönemlere sığmayıp çağlar üstüne sıçrayanların mutlaka rahleitedrisinden geçtikleri bir öğretmenleri, bir büyükleri, yalçın bir dağ gibi arkalarında duran muhterem hocaları bulunduğunu belirtti.Bu durumun kaçınılmaz bir hayat gerçeği olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:"Öğretmen demek dünya demektir" ifadesini kullanan Bahçeli, "Aynı zamanda öğretmen demek cehaletin avcısı, ümitlerimizin kamçısı, öğrenme susuzluğumuzun pınarı, kendimizi ve çevremizi tanıma arayışımızın mihmandarı ve müşahidi anlamına gelecektir. Biliyoruz ki eğitim ve öğretim dediğimiz çok boyutlu süreç, satırlar ve sınıflar arasında değil elbette gönüller arasındadır" değerlendirmesinde bulundu.'Ücretli, sözleşmeli veya bir başka ad ve tanım altında hiçbir öğretmen kalmamalı'Bahçeli, öğretmenin gönülleri buluşturan, geleceğin hamurunu yoğuran emek, fedakarlık, özveri, merhamet ve aydınlık meşale olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Öğretmenlerimizin her daim yanında olacağız. Atanamayan hiçbir öğretmen bırakılmamalıdır. Ücretli, sözleşmeli veya bir başka ad ve tanım altında hiçbir öğretmen kalmamalı, etap etap hepsi kadroya geçirilmelidir. Kanaatimiz ve kararlılığımız budur. Çünkü öğretmen Türk milletinin varlık güvencesi, istikbal ve istiklal güvenliğidir.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevleri başında hain terör saldırıları sonucunda şehit düşen, ayrıca bir sebeple hayatını kaybetmiş bütün öğretmenlerimize Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyor, çalışan veya emekli tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum."

https://sputniknews.com.tr/20231024/bahceli-nasil-ki-cumhuriyetten-donus-yoksa-cumhurbaskanligi-hukumet-sisteminden-de-donus-olmayacak-1076656146.html

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), öğretmen, devlet bahçeli